Sondaż o Waldemarze Żurku. Polacy podzieleni jak nigdy. Minister zyskuje wśród wyborców KO, traci wśród PiS i Konfederacji

Co Polacy myślą o ministrze sprawiedliwości?

W badaniu zapytano respondentów: „Jak ocenia Pan/Pani działalność ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka?”

Pozytywnie o Żurku wypowiedziało się 34,8 proc. ankietowanych – w tym 17 proc. „zdecydowanie pozytywnie” i 17,8 proc. „raczej pozytywnie”.

Negatywnie – aż 44,5 proc. badanych: 12 proc. „raczej negatywnie” i 32,5 proc. „zdecydowanie negatywnie”.

Co piąty respondent (20,7 proc.) nie miał wyrobionej opinii.

Wyborcy rządu popierają, opozycja ostro krytykuje

W elektoracie Koalicji Obywatelskiej i ugrupowań rządzących minister Żurek może liczyć na wyraźne poparcie, aż 68 proc. pozytywnych ocen. Jedynie 13 proc. ocenia go negatywnie.

Zupełnie inaczej wygląda to po drugiej stronie sceny politycznej. Wśród wyborców PiS i Konfederacji przeważa ostra krytyka, 70 proc. respondentów wskazało ocenę negatywną, w tym 59 proc. „zdecydowanie negatywnie”. Tylko 17 proc. z tej grupy wypowiedziało się o ministrze pozytywnie.

Kim jest Waldemar Żurek i co zmienia w resorcie?

Waldemar Żurek objął funkcję ministra sprawiedliwości 24 lipca 2025 roku, zastępując Adama Bodnara. Od początku zapowiadał reformę sądownictwa opartą na przywróceniu praworządności. Jego najważniejszym projektem jest tzw. ustawa praworządnościowa, ogłoszona 9 października, dotycząca statusu tzw. neosędziów.

Projekt przewiduje:

podział neosędziów na kategorie,

ponowne przeprowadzenie nielegalnych konkursów sędziowskich przed legalną KRS,

zachowanie ważności orzeczeń, które nie zostały skutecznie zakwestionowane.

Żurek zapowiedział także reformę Krajowej Rady Sądownictwa oraz zmiany w systemie przydzielania spraw sędziom. Odejście od pełnego losowania budzi jednak kontrowersje i zarzuty o ograniczenie przejrzystości.

Fala decyzji personalnych

W pierwszych miesiącach urzędowania Żurek odwołał 44 sędziów (lipiec) oraz 25 prezesów i wiceprezesów sądów (wrzesień). Pod koniec września zawiesił sędziego Jakuba Iwańca, oskarżonego o przewinienia służbowe, decyzja ta została później uchylona przez Sąd Dyscyplinarny.

Żurek: „Chcę pojednać Polaków”

Minister podkreśla, że jego celem jest odbudowa zaufania do wymiaru sprawiedliwości.

– Mamy do czynienia z chaosem spowodowanym próbą stworzenia państwa autorytarnego, jednolitej władzy, jak za komuny. Skoro doszło do przejęcia najważniejszych instytucji wymiaru sprawiedliwości (...), to jak Polak ma ufać sądom? – mówił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski. Nowy sondaż potwierdza, że Waldemar Żurek jest jednym z najbardziej wyrazistych, ale i spolaryzowanych ministrów w obecnym rządzie. W obozie liberalnym postrzegany jest jako symbol rozliczenia z epoką „neo-sędziów”, wśród konserwatywnych wyborców, jako prawnik idący zbyt daleko.

