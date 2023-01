Smutny szczegół na świątecznym zdjęciu Zełenskich. Mówi więcej niż tysiąc słów

Wołodymyr i Ołena Zełenscy mimo dramatycznej sytuacji na Ukrainie starają pamiętać i honorować najważniejsze wydarzenia czy rocznice na świecie, na przykład składając Polsce życzenia z okazji Święta Niepodległości 11 listopada. Podobnie postąpili z okazji Bożego Narodzenia. Pierwsza para Ukrainy dodała wspólne zdjęcie na tle choinki i saloniku, przy okazji składając życzenia. Oboje ubrani są w proste stroje koloru khaki. Wołodymyr Zełenski ma prostą bluzę z długim rękawem, a Ołena Zełenska ma wiązaną pod szyją koszule i eleganckie spodnie. Małżeństwo patrzy w obiektyw i trzyma się za ręce, a na ich ustach gości bardzo delikatny uśmiech. Jednego z internautów zaś uderzył jeden szczegół na zdjęciu. – Ciekawe, co widzicie na tym zdjęciu, oprócz tego, co widać... A ja... jak tylko na nie zerknąłem uderzył mnie jeden szczegół... – napisał na Twitterze. W komentarzu zaś wyjaśnił, o co mu chodzi. - To tylko moje odczucie, mnie w oczy rzuciła się prawie goła choinka... Pierwsze lepsze z brzegu, chyba z zeszłego roku, choinka w naszym pałacu prezydenckim... – napisał, dodając fotografię Agaty Dudy na tle pięknie rozświetlonej choinki pełnej jasnych ozdób. Faktycznie, drzewko za plecami Wołodymyra i Ołeny Zełenskich, choć bujne i zielone, ma na sobie zaledwie kilka białych bombek. Nie święcą się także lampki. „Goła choinka mnie nie dziwi, jej surowość odzwierciedla sytuację w kraju”; „Wojna jest. Bieda. Więc zwykle drzewko i parę ozdób. Facet wie, jak się zachować odpowiednio do sytuacji”; „Wyglądają skromnie i dostojnie. Z resztą ta słabo ozdobiona choinka teą symbolizuje stan kraju” – czytamy w komentarzach pod postem.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie

Ciekawe co widzicie na tym zdjęciuoprócz tego co widać... A ja... jaktylko na nie zerknąłem uderzył mniejeden szczegół...🤔🤔🤔 pic.twitter.com/f0QEDT8Uk0— 𝕻𝖎𝖔𝖙𝖗 𝕳𝖆𝖈𝖟𝖊𝖐 (@HaczekPiotr) December 31, 2022