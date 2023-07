Śmierć 25-letniego funkcjonariusza SOP. Wstrząsające doniesienia, mowa o samobójstwie!

Co dokładnie wydarzyło się w stolicy Podkarpacia? Jak ujawnia "Rzeczpospolita", do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę. Ze wstępnych informacji wynika jedynie, że śmierć 25-letniego funkcjonariusza, który przebywał w Rzeszowie na delegacji, nie miała związku z wykonywaną służbą, do postrzelenia doszło po godzinach pracy.

- Sprawę prowadzi prokuratura w Rzeszowie. Nie udzielamy żadnych informacji w tej sprawie - powiedział dziennikowi płk Piórkowski. Podobne stanowisko zajęła Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie. -Z uwagi na dobro tego postępowania nie udzielamy o nim informacji, także tej, pod jakim kątem jest ono prowadzone - powiedział prok. Arkadiusz Jarosz, zastępca prokuratora okręgowego.

Przypomnijmy, że SOP to formacja mundurowa, podległa Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, której celem jest ochrona obiektów rządowych i osób rządzących w Polsce. 1 lutego 2018 roku SOP zastąpiła Biuro Ochrony Rządu.

Gdzie szukać pomocy?

Prośba o pomoc nie jest wstydem. Każdemu mogą zdarzyć się gorsze chwile czy niepowodzenia i - co bardzo ważne - nikt nie musi być sam z problemami. Na terenie całego kraju funkcjonują instytucje, których przedstawiciele są gotowi nieść pomoc.

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów.

Jeżeli w twoim otoczeniu znajduje się osoba, której zachowanie może wskazywać na depresję lub myśli samobójcze, nie pozostawaj obojętny! Jeżeli odbierasz od kogoś z naszych bliskich lub znajomych niepokojące sygnały, również nie powinieneś zignorować żadnej informacji. Dla nas może to być błaha sprawa, dla kogoś niestety problem nie do pokonania. Takiej osobie należy pomóc, zgłaszając sytuację do instytucji pomocowych.

Gdzie można szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123

Bezpłatny telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Rzecznika Praw Dziecka, czynny całą dobę przez 7 dni w tygodniu: 121 212

pokonackryzys.pl

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.