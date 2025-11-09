Kto jest lepszym politykiem: Tusk, czy Nawrocki? Polacy wskazali to w sondażu

Pojedynek był bardzo wyrównany. Premier nieznacznie pokonał prezydenta. Pracownia United Surveys by Ibris zapytała na zlecenie Wirtualnej Polski kto jest lepszym politykiem. Zobacz dokładną odpowiedź.

  • Napięte relacje między premierem a prezydentem eskalują, ujawniając trudności we współpracy.
  • Publiczna wymiana zdań dotyczy nominacji w służbach specjalnych oraz wzajemnych oczekiwań wobec pełnionych funkcji.
  • Sondaż United Surveys by Ibris pokazuje, kogo Polacy postrzegają jako lepszego polityka. Sprawdź, kto zyskuje większe poparcie!

Nieustająca rywalizacja

Relacje premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego pozostają napięte jeszcze od kampanii wyborczej. Ostatnie dni pokazały, że współpraca tych polityków może być jeszcze trudniejsza. Donald Tusk nagrał wideo, w którym wypomniał Karolowi Nawrockiemu, że ten nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Jak ocenił: "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów". Na odpowiedzi prezydenta nie musiał długo czekać. - Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na "X". - odpisał krótko Karol Nawrocki. 

Premier Donald Tusk poinformował wcześniej, że prezydenti zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski stu trzydziestu sześciu osób. Chodzi o żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciele głowy państwa tłumaczą kolei, że  prezydent nie odmówił nominacji, ale zostały one uniemożliwione bo nie doszło do planowanego spotkania z szefami służb. 

Wiemy którego z polityków wskazali Polacy

W badaniu United Surveys by Ibris przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski zapytano, który z nich jest lepszym politykiem. Poparcie dla urzędującego prezydenta wyniosło 44,9 proc. Z kolei premiera wskazało 49,4 proc. respondentów.

Ciekawie wyglądają badania z podziałem na partyjne sympatie. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zanotował aż 94% wskazań. Wśród wyborców opozycji przeważa co prawda Karol Nawrocki, ale jego przewaga nie jest aż tak zdecydowana. Głowę państwa wskazało 79% głosujących na PiS i na Konfederację. 

