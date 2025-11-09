Kto jest lepszym politykiem: Tusk, czy Nawrocki? Polacy wskazali to w sondażu

Napięte relacje między premierem a prezydentem eskalują, ujawniając trudności we współpracy.

Publiczna wymiana zdań dotyczy nominacji w służbach specjalnych oraz wzajemnych oczekiwań wobec pełnionych funkcji.

Sondaż United Surveys by Ibris pokazuje, kogo Polacy postrzegają jako lepszego polityka. Sprawdź, kto zyskuje większe poparcie!

Nieustająca rywalizacja

Relacje premiera Donalda Tuska i prezydenta Karola Nawrockiego pozostają napięte jeszcze od kampanii wyborczej. Ostatnie dni pokazały, że współpraca tych polityków może być jeszcze trudniejsza. Donald Tusk nagrał wideo, w którym wypomniał Karolowi Nawrockiemu, że ten nie podpisał nominacji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Jak ocenił: "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów". Na odpowiedzi prezydenta nie musiał długo czekać. - Żeby być premierem, nie wystarczy wrzucanie postów na "X". - odpisał krótko Karol Nawrocki.

Premier Donald Tusk poinformował wcześniej, że prezydenti zablokował nominacje na pierwszy stopień oficerski stu trzydziestu sześciu osób. Chodzi o żołnierzy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przedstawiciele głowy państwa tłumaczą kolei, że prezydent nie odmówił nominacji, ale zostały one uniemożliwione bo nie doszło do planowanego spotkania z szefami służb.

Wiemy którego z polityków wskazali Polacy

W badaniu United Surveys by Ibris przeprowadzonym dla Wirtualnej Polski zapytano, który z nich jest lepszym politykiem. Poparcie dla urzędującego prezydenta wyniosło 44,9 proc. Z kolei premiera wskazało 49,4 proc. respondentów.

Ciekawie wyglądają badania z podziałem na partyjne sympatie. Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk zanotował aż 94% wskazań. Wśród wyborców opozycji przeważa co prawda Karol Nawrocki, ale jego przewaga nie jest aż tak zdecydowana. Głowę państwa wskazało 79% głosujących na PiS i na Konfederację.

