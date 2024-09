i Autor: Piotr Drabik / www.flickr.com

Co się stało?

Służby zatrzymały samochód Kaczyńskiego. "Zareagowaliśmy na zgłoszenie"

Beata Lekszycka PAP - Polska Agencja Prasowa 19:04

Po wiecu PiS przed Ministerstwem Sprawiedliwości służby zatrzymały samochód prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Jak poinformował Joachim Brudziński na platformie X - samochód ma aktualne badania techniczne. To, że doszło do takiej sytuacji, potwierdziła Komenda Stołeczna Policji. Była to reakcja na zgłoszenie i dotyczyła zbyt ciemnych szyb w samochodzie.