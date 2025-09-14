Służby wzmacniają kontrolę domu premiera. Mamy zdjęcia sprzed rezydencji Tusków

Rezydencja pod specjalnym nadzorem

Z naszych informacji wynika, że kierownictwo MSWiA podjęło już decyzję o wzmocnieniu ochrony premiera. To reakcja na wydarzenia ostatnich dni. Auto zarejestrowane na żonę premiera Małgorzatę Tusk (68 l.) zostało skradzione w nocy z 8 na 9 września. Następnego dnia policjanci z Sopotu odnaleźli samochód na jednym z parkingów w Gdańsku. Okazało się, że luksusowy SUV miał już zmienione tablice rejestracyjne. Kolejne trzy dni zajęło służbom ujęcie człowieka podejrzewanego o dokonanie tego przestępstwa.

- Mężczyzna został zatrzymany w porcie lotniczym w Gdańsku w sobotę o godzinie 6 rano, tuż przed wylotem do Bułgarii. Zaskoczony przez funkcjonariuszy nie stawiał oporu - informuje nas pomorska policja. Złodzieja tropili kryminalni z komendy wojewódzkiej, a do akcji zatrzymania włączono też specjalny zespół interwencyjny Straży Granicznej. Śledztwo sprawie kradzieży lexusa nadzoruje sopocka prokuratura. Z naszych informacji wynika, że w charakterze świadka została przesłuchana Małgorzata Tusk.

Samochód skradziony sprzed nosa SOP

Otwarte pozostaje pytanie o to, jak mogło dojść do kradzieży pod nosem funkcjonariuszy SOP. - Formalnie nie mamy obowiązku ochrony mienia pozostawionego na terenie publicznym. Zwyczajowo zawsze jednak w takiej sytuacji zwraca się uwagę na samochód VIP-a. Na biurko komendanta Służby Ochrony Państwa trafią szczegółowe informacje policji i na ich podstawie zdecyduje on, czy wszczynać wewnętrzne postępowanie w tej sprawie. Spodziewam się, że procedura zostanie uruchomiona, chodzi przecież o ochronę premiera - mówi nam proszący o zachowanie anonimowości funkcjonariusz SOP.

Nie wiadomo, czy w chwili kradzieży złodziej zdawał sobie sprawę, do kogo należy luksusowy SUV. Służby nie ujawniają też, czy wszystko co znajdowało się w aucie, wróciło do jego właścicielki. - Z uwagi na dobro postępowania prokuratura nie udziela informacji w tym zakresie - powiedział nam prokurator Mariusz Duszyński z gdańskiej Prokuratury Okręgowej.

