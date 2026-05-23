Służby wyważyły drzwi w domu prezydenta Nawrockiego! "Działania prowokatorów"

Dziś doszło do fałszywego zgłoszenia na numer 112 dotyczącego rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku, w wyniku czego służby wyważyły drzwi i weszły do pustego mieszkania.

Jest to kolejna z serii prowokacji telefonicznych, które od kilkunastu dni paraliżują służby i uderzają w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą.

W odpowiedzi na te działania, Szef Gabinetu Prezydenta spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych, a Premier Donald Tusk zapowiedział zwołanie odprawy rządu i użycie wszelkich metod do zidentyfikowania i schwytania sabotażystów.

Fałszywe zgłoszenie przyczynę wyważenia drzwi w rodzinnym domu Karola Nawrockiego

Służby, po otrzymaniu alarmu o rzekomym pożarze w gdańskiej nieruchomości należącej do rodziny prezydenta, natychmiast ruszyły na miejsce. Brak odpowiedzi ze strony domowników, którzy byli poza domem, skłonił strażaków do podjęcia decyzji o siłowym wejściu do mieszkania. Na szczęście, w środku nie znaleziono żadnego zagrożenia, co potwierdziło, że był to kolejny fałszywy alarm.

- Dziś doszło do kolejnego fałszywego zgłoszenia przez numer 112. Tym razem dotyczyło to rodzinnego domu Prezydenta RP w Gdańsku. Służby pod nieobecność domowników wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Od kilkunastu dni służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Dziś atakowane są osoby znane publicznie, za chwile to zagrożenie moze dopaść każdego. Dlatego potrzeba zdecydowanej reakcji. Wszystkie te przypadki muszą zostać wyjaśnione. W ostatni poniedziałek interwencję w tej sprawie podjął szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Bartosz Grodecki. Jeszcze dziś w trybie pilnym w imieniu Prezydenta RP Szef Gabinetu Prezydenta Minister Paweł Szefernaker spotka się z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcinem Kierwińskim - napisał Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta.

Reakcja Donalda Tuska. Premier pisze o prowokacji

Na skandaliczną sytuację zareagował Donald Tusk, potwierdzając że doszło do prowokacji. Premier na jutro (24 maja) zapowiedział pilną odprawą rządu.

- Kolejna telefoniczna prowokacja! Tym razem straż pożarna otrzymała informację o pożarze w gdańskim mieszkaniu rodzinnym Prezydenta Nawrockiego. Jestem w stałym kontakcie z ministrami i służbami, przekazałem także wyrazy solidarności Prezydentowi. Na jutro rano zwołałem odprawę Rządu. Działania prowokatorów są wymierzone w bezpieczeństwo państwa. W nas wszystkich. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje - napisał na X premier Donald Tusk.