Śledztwo ws. kongresów PiS za unijne środki. Wyłudzenie?

Ziobro przechodzi do kontrataku!

"Z obsesją idzie się do lekarza" . Ostre słowa Morawieckiego po konferencji Tuska!

Zawiadomienie do prokuratury o przekroczeniu uprawnień przez Błaszczaka

Konferencja o tematyce europejskiej, w praktyce konferencja PiS?

Śledztwo będzie kontynuowane w trzech zakresach. W każdym z nich chodzi o - jak podał prok. Skiba - przedłożenie wprowadzające w błąd przedstawicieli Unii Europejskiej "co do zamiaru przeznaczenia środków na organizację konferencji poruszającej jedynie problematykę europejską". Działań tych - w ocenie prokuratury - miały dopuścić się w 2015 r. - Prawo i Sprawiedliwość, a także w 2015 r. - partie polityczne tworzące Zjednoczoną Prawicę. W każdym z tych przypadków - jak głosi komunikat - doprowadzono Parlament Europejski do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci dotacji przekazanej frakcji działającej w PE.

W przypadku Solidarnej Polski przedłożenie to miało służyć osiągnięciu "korzyści majątkowej w postaci przyznania środków na organizację Kongresu Klimatycznego". Zdaniem prokuratury w tym przypadku posłużono się "podrobionym, przerobionym, poświadczającym nieprawdę nierzetelnym dokumentem albo nierzetelnym pisemnym oświadczeniem dotyczącym okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego".

W przypadku Prawa i Sprawiedliwości przedłożenie miało służyć osiągnięciu "korzyści majątkowej w postaci przyznania środków na organizację konferencji Polska Wielki Projekt, który odbył się w Poznaniu nieustalonego dnia kwietnia 2015 r.". Tu również - jak oceniła prokuratura - posłużono się "podrobionym, przerobionym, poświadczającym nieprawdę nierzetelnym dokumentem albo nierzetelnym pisemnym oświadczeniem dotyczącym okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego".

Wyłudzenie środków na organizację konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy?

Z kolei w przypadku partii tworzących Zjednoczoną Prawicę przedłożenie miało służyć osiągnięciu "korzyści majątkowej w postaci przyznania środków na organizację konwencji programowej Zjednoczonej Prawicy, która odbyła się w Katowicach w nieustalonym dniu lipca 2015 r.". Tu również miano się posłużyć wadliwym - jak w przypadku Solidarnej Polski i Prawa Sprawiedliwości - dokumentem albo nierzetelnym pisemnym oświadczeniem.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie dodała na platformie X, że w dogłębnym wyjaśnieniu sprawy liczy na współpracę z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) oraz Parlamentem UE.