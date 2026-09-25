Sławomir Pietrzyk chce zostać prezydentem Krakowa. Co wiemy o najstarszym z kandydatów?

Najstarszy kandydat na prezydenta Krakowa to Sławomir Pietrzyk

75-letni Sławomir Pietrzyk to emerytowany dziennikarz lokalny i nauczyciel, przez ponad 17 lat radny miejski zrzeszony w klubie ówczesnego prezydenta Jacka Majchrowskiego, w tym przez 12 lat wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa. Ze stanowiska tego został odwołany przez radę miasta w styczniu 2022 roku po skandalu związanym z kierowaniem uwag o podtekście seksualnym pod adresem radnej Alicji Szczepańskiej (KO).

Sławomir Pietrzyk, choć nie należy do żadnej partii politycznej, został zgłoszony w przedterminowych wyborach przez Komitet Wyborczy Socjaldemokracja Polska.

W kampanii wyborczej jego kandydaturę poparła m.in. prof. Joanna Senyszyn. - Przekonaliśmy się w ciągu ostatniego półtora roku, że Kraków potrzebuje osoby poważnej, doświadczonej, która niekoniecznie będzie skakać po dachu i odgarniać śnieg, czy sprzątać urząd miasta, ale zajmie się poważnymi sprawami mieszkańców - mówiła Senyszyn. Oceniła też, że Pietrzyk „jest w takim wieku, w którym najlepiej się sprawują prezydenci”.

Kandydat zapowiedział, że priorytetem dla niego będą finanse i polityka senioralna. Jak zaznaczył, mentorem i wzorcem dla niego jest były wieloletni prezydent Krakowa Jacek Majchrowski; sam chciałby kontynuować jego politykę i styl zarządzania miastem. Jak zaznaczył, sprawy związane z finansami miejskimi są mu znane i będzie się o nie troszczył. Równie mocno zamierza wspierać seniorów, którzy - zauważył - stanowią około 1/3 mieszkańców miasta.

- Chciałbym reprezentować mieszkańców starszych miasta Krakowa, którzy borykają się z codziennymi trudnościami, są więźniami czwartego piętra (…). To będzie mój priorytet, rozwiązywać ich problemy - mówił Pietrzyk, który piastował również funkcję przewodniczącego Rady Krakowskich Seniorów.

Sławomir Pietrzyk zapowiedział również, że jeśli zostanie prezydentem Krakowa, to w magistracie nie będzie żadnych zwolnień, ponieważ zatrudnieni urzędnicy są fachowcami.

Wybory prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, gdy w maju w referendum mieszkańcy odwołali z tej funkcji Aleksandra Miszalskiego (KO).