Ma jasne stanowisko

Sławomir Mentzen zabrał głos w sprawie Szymona Marciniaka. Jest oburzony

Jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen postanowił przerwać milczenie w głośnej sprawie sędziego Szymona Marcinaka, który może ponieść konsekwencje za udział w spotkaniu biznesowym z politykiem. UEFA może go odsunąć od sędziowania finału Ligi Mistrzów. Co na to przedstawiciel Konfederacji?