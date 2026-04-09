Sławomir Mentzen zwrócił się do rządu i prezydenta ws. sędziów TK. Mocne słowa!

Polityk Konfederacji potępił obie główne partie za "partyjną nawalankę", która jego zdaniem niszczy kolejne instytucje państwa, i wyraził nadzieję na zmianę, która pozwoli na budowę "normalnego państwa".

Podczas czwartkowej ceremonii w Sejmie, ślubowanie złożyli Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, którzy wcześniej zostali już zaprzysiężeni przez prezydenta. Dołączyli do nich Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda oraz Anna Korwin-Piotrowska. Na ślubowaniu nie pojawił się prezydenta Karol Nawrocki, Zbigniew Bogucki z Kancelarii Prezydenta ostro skomentował wydarzenie na Twitterze.

- Po dzisiejszej farsie zorganizowanej w Sejmie wobec notariusza, przeprowadzonej bez podstawy prawnej z pogwałceniem art. 7, 2, 4, 10 ust. 1 oraz art. 126 ust. 1 i 2 Konstytucji, nadal jest jedenastu sędziów Trybunału Konstytucyjnego i czterech antysędziów. Warto odnotować, że Donald Tusk, jak zwykle w takich sytuacjach, do udziału w parodii wystawił innych - napisał.

Wydarzenie jest szeroko komentowane przez polityków obu stron politycznego sporu, prawników i ekspertów z zakresu prawa. Teraz głos w sprawie zabrał także Sławomir Mentzen.

Reakcja Sławomira Mentzena

Sławomir Mentzen, jeden z liderów Konfederacji, skomentował wydarzenie w mediach społecznościowych. Stwierdził, że prezydent Karol Nawrocki "powinien przyjąć ślubowanie od sędziów TK wybranych przez Sejm". Polityk wyraził również krytykę wobec działań większości rządzącej, sugerując, że "nie powinna robić cyrku" ze składania ślubowania w Sejmie. Odniósł się także do szerszego kontekstu politycznego, krytykując zarówno PO, jak i PiS.

- PO i PiS na potrzeby partyjnej nawalanki rozwalają kolejne instytucje naszego państwa. Mam dosyć jednych i drugich. Nie mogę się doczekać dnia, aż wyborcy was w końcu pogonią i zaczniemy budować normalne państwo – napisał.

19

Sonda Zgadzasz się ze Sławomirem Mentzenem? Tak Nie Nie wiem

