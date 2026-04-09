Mariusz Błaszczak nie gryzł się w język po ślubowaniu sędziów TK! Mocne slowa

Uroczystość odbyła się bez udziału prezydenta, a Mariusz Błaszczak (PiS) określił ją jako "happening", zarzucając władzy "ignorowanie przepisów" i "łamanie prawa", a także twierdząc, że bez prezydenckiego ślubowania "antysędziowie nie mogą orzekać".

Mariusz Błaszczak i Mariusz Gosek potwierdzili, że PiS przygotowuje zawiadomienie do prokuratury, powołując się na artykuły Kodeksu karnego dotyczące niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień, uzurpowania funkcji, a nawet zamachu stanu, co świadczy o skrajnej eskalacji konfliktu.

Szef KPRP, Zbigniew Bogucki, podkreślił, że próby zastąpienia ustawowej procedury inną formą są niezgodne z prawem i skutkują utratą statusu sędziego, co wskazuje na trwający głęboki spór prawny i polityczny dotyczący legalności obsady TK.

Podczas czwartkowej uroczystości w Sejmie ślubowanie złożyło sześcioro sędziów wybranych w marcu. Wśród nich znaleźli się Dariusz Szostek i Magdalena Bentkowska, od których ślubowania odebrał już prezydent, a także Krystian Markiewicz, Maciej Taborowski, Marcin Dziurda i Anna Korwin-Piotrowska.

Mariusz Błaszczak, szef klubu PiS, skomentował wydarzenie jako "happening, a nie ślubowanie", podkreślając, że "bez ślubowania antysędziowie nie mogą orzekać". Jego zdaniem "władza próbuje stworzyć fakty dokonane, ignorując obowiązujące przepisy". Błaszczak zaznaczył również, że "to już nie jest tylko 'spór o TK', to jest test: czy w Polsce jeszcze obowiązuje prawo, czy tylko siła".

Mariusz Błaszczak już w środę zapowiedział, że klub PiS złoży w tej sprawie wniosek do prokuratury. Poseł Mariusz Gosek potwierdził w czwartek, że ugrupowanie finalizuje prace nad zawiadomieniem, które obejmie organizatorów uroczystości. Wnioskodawcy zamierzają powołać się na art. 231 Kodeksu karnego dotyczący niedopełnienia obowiązków lub przekroczenia uprawnień oraz przepisy o uzurpowaniu funkcji. Gosek dodał, że analizowane są również artykuły 127 i 128 Kk, dotyczące zamachu stanu.

Kontekst i stanowisko KPRP

13 marca Sejm wybrał łącznie sześcioro sędziów TK. W minionym tygodniu prezydent Karol Nawrocki odebrał ślubowania od dwojga z nich: Szostka i Bentkowskiej. Pozostała czwórka zaprosiła prezydenta Nawrockiego do Sejmu na czwartek, gdzie zamierzali złożyć ślubowanie "w celu podjęcia obowiązków sędziego TK".

Szef Kancelarii Prezydenta RP, Zbigniew Bogucki, oświadczył, że "jedynym organem, wobec którego może zostać skutecznie złożone ślubowanie osoby wybranej na urząd sędziego Trybunału Konstytucyjnego, jest Prezydent RP". Dodał, że "podejmowanie prób zastąpienia ustawowej procedury inną formą musi zostać ocenione jako odmowa podporządkowania się obowiązującemu prawu", co zgodnie z przepisami "wywołuje zaś skutek wprost przewidziany", czyli "odmowa złożenia ślubowania jest równoznaczna ze zrzeczeniem się stanowiska sędziego TK".

