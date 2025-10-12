Sławomir Mentzen znowu kpi z PiS: "Nikt nie sprowadził do Polski tylu imigrantów co wy"

PiS zorganizował wiec w Warszawie, by protestować przeciwko nielegalnej migracji.

Lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, ostro skrytykował PiS, zarzucając im hipokryzję.

Politycy PiS szybko odpowiedzieli Mentzenowi, przypominając o kontrowersjach związanych z byłym pełnomocnikiem finansowym Konfederacji.

Lider Konfederacji wypomina błędy PiS

W sobotnie popołudnie na placu Zamkowym w Warszawie odbył się wiec zorganizowany przez PiS przeciwko m.in. nielegalnej migracji i umowie z krajami Mercosur. Podczas manifestacji przemawiali politycy PiS, w tym prezes partii Jarosław Kaczyński, który apelował o odwołanie rządu premiera Donalda Tuska. - Musimy walczyć. Musimy odwołać Tuska i ten rząd. Precz z Tuskiem! - grzmiał lider Prawa i Sprawiedliwości.

Wydarzenie komentował w mediach społecznościowych Sławomir Mentzen krytykując ostro prawicową konkurencję. - Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów co wy. Za każdym razem, gdy będzie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi, będziemy tam, żeby przypomnieć, że to wy się na niego zgodziliście. Za każdym razem, gdy będziecie krytykować wysokie zadłużenie, będziemy przypominać, że to wasze rozdawnictwo do tego zadłużenia doprowadziło. Nie pozwolimy Polakom zapomnieć o tym, jak wyglądały wasze rządy - zapowiada lider Konfederacji.

Szybka odpowiedź polityków PiS

Na słowa Mentzena zareagowali szybko politycy Prawa i Sprawiedliwości. - Pan tak chętnie zabiera głos w każdej sprawie, ale z działalności kolegi, pelnomocnika finansowego Konfederacji p. Łazarskiego i migrantów, których miał ściągać Pan się nie wytłumaczył... - pisał rzecznik PiS Rafał Bochenek.

Roman Łazarski to przedsiębiorca, który w przeszłości pełnił funkcję pełnomocnika finansowego Konfederacji. Odpowiadał też za finanse komitetu Sławomira Mentzena podczas kampanii prezydenckiej. ustaleń TVP Info wynika, że prowadzi teraz działalność biznesową, a jego firmy zajmują się min. ściąganiem do Polski pracowników spoza strefy Schengen. Sam Łazarski podkreślał, że jego biznesy działają w transparentny i zgodny z prawem sposób.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="pl" dir="ltr">Drogie władze PiS!<br><br>Za każdym razem, gdy będziecie manifestować przeciwko imigracji, będziemy tam, żeby przypomnieć, że nikt nie sprowadził do Polski tylu migrantów co wy.<br><br>Za każdym razem, gdy będzie protestować przeciwko Zielonemu Ładowi, będziemy tam, żeby przypomnieć, że to…</p>— Sławomir Mentzen (@SlawomirMentzen) <a href="https://twitter.com/SlawomirMentzen/status/1977041006789812411?ref_src=twsrc%5Etfw">October 11, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Pan tak chętnie zabiera głos w każdej sprawie, ale z działalności kolegi, pelnomocnika finansowego Konfederacji p. Łazarskiego i migrantów, których miał ściągać Pan się nie wytłumaczył...— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) October 11, 2025

