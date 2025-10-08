Sławomir Cenckiewicz reaguje na doniesienia mediów! Ma powody do zmartwienia?

Szef BBN, Sławomir Cenckiewicz, odpiera zarzuty SKW o braku certyfikatu NATO, twierdząc, że nie istnieje coś takiego jak specjalne zaświadczenie Sojuszu, a jego poświadczenie bezpieczeństwa zostało przywrócone przez sąd.

Jak podał dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski, Służba Kontrwywiadu Wojskowego poinformowała, że Sławomir Cenckiewicz "nie legitymuje się PERSONNEL SECURITY CLEARANCE CERTIFICATE/PERSONNEL SECURITY CLEARANCE CONFIRMATION". Reporter podkreślił, że brak takiego zaświadczenia uniemożliwia szefowi BBN udział w niejawnych spotkaniach NATO.

Odpowiedź Cenckiewicza

Sławomir Cenckiewicz, pytany o sprawę w Polsat News, zdecydowanie odrzucił zarzuty. Stwierdził, że nie istnieje nic takiego, a każdy certyfikowany przez służby specjalne w Polsce obywatel ma dostęp do informacji niejawnych.

- Nie istnieje nic takiego jak specjalne zaświadczenie Sojuszu. Każdy certyfikowany przez służby specjalne w Polsce obywatel ma dostęp do informacji niejawnych, w tym do informacji natowskich - powiedział w rozmowie z Bagdanem Rymanowskim.

Dodał, że jego poświadczenie bezpieczeństwa zostało przywrócone przez Wojewódzki Sąd Administracyjny 17 czerwca. Cenckiewicz wyjaśnił, że zaświadczenie, o którym mowa, jest wystawiane na podstawie certyfikatu, który posiada, i że strona zapraszająca może o ten certyfikat wystąpić. Pytany o udział w niejawnych spotkaniach NATO, odpowiedział, że jeszcze nie, ale z pewnością będzie w nich uczestniczył.

- Zaświadczenie, o którym pisze pan Gierszewski, jest wystawiane na podstawie tego certyfikatu, który ja posiadam, czyli dostępu do informacji natowskich i strona zapraszająca może po prostu o ten certyfikat natowski na przykład do mojej skromnej osoby wystąpić i na tej podstawie wystawić takie zaświadczenie - oznajmił

Krytyka ze strony rządu

Przedstawiciele rządu, w tym minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak, zarzucają Cenckiewiczowi brak poświadczenia bezpieczeństwa. Szef BBN określił ich jako "biednych ludzi, którzy tę sprawę wykorzystują do jakiejś walki politycznej z głową państwa". Stwierdził, że ma do tego "coraz większy dystans" i że "to go trochę zaczyna rozśmieszać". Cenckiewicz wyraził nadzieję na pozytywny dla niego wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, zapowiadając "bardzo ciekawe zwroty akcji".

Plan "Warta"

We wrześniu 2023 r. ówczesny minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak ujawnił fragmenty ściśle tajnego Planu Użycia Sił Zbrojnych RP "Warta". Plan ten miał wskazywać, że za czasów rządów PO-PSL (do 2015 r.) obrona Polski przed agresją Rosji miała opierać się na linii Wisły, co oznaczałoby oddanie części terytorium. Sławomir Cenckiewicz, jako szef Wojskowego Biura Historycznego, brał udział w ujawnieniu tych informacji w serialu dokumentalnym "Reset"

- To zupełnie inna para kaloszy, bo nie istnieje żaden przepis w prawie polskim, który mówi o tym, że jak ktoś ma nawet zarzuty, to z automatu traci poświadczenie bezpieczeństwa - stwierdził szef BBN, pytany o tę kwestię.

W lipcu 2024 r. SKW cofnęła Sławomirowi Cenckiewiczowi poświadczenie bezpieczeństwa, uznając, że nie daje on rękojmi zachowania tajemnicy, co było bezpośrednio powiązane z ujawnieniem dokumentów. Od tego momentu stracił dostęp do informacji niejawnych. W związku z tą sprawą, zarówno wobec Mariusza Błaszczaka, jak i Sławomira Cenckiewicza skierowano akt oskarżenia o ujawnienie w 2023 roku fragmentów wojskowego planu obronnego "Warta". Cenckiewicz usłyszał zarzuty m.in. pomocnictwa w ujawnieniu informacji.

