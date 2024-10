Skarga o szkalowanie o. Rydzyka trafia do KRRiT. Ostre oskarżenia

Radio Maryja znalazło się w centrum sporu medialnego po tym, jak do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (KRRiT) wpłynęła skarga dotycząca materiału wyemitowanego w TVP. Program pt. „Czy PiS odpowie za finansowanie Rydzyka?” wywołał kontrowersje, a według przedstawicieli Radia Maryja, audycja miała na celu „zniszczenie autorytetu dyrektora Radia Maryja oraz poniżenie wielkiej grupy społecznej, którą stanowią odbiorcy Radia Maryja i Telewizji Trwam”.

Ostre zarzuty o manipulacje

Skarga, jak podkreśla przewodniczący Zespołu Wspierania Radia Maryja, prof. Janusz Kawecki, zawiera „szerokie uzasadnienie” i odnosi się do naruszeń „ustawy o KRRiT i ustawy prawo prasowe”. Według Kaweckiego, program TVP był nie tylko jednostronny, ale przede wszystkim szkodliwy, ponieważ miał „uderzyć w godność kapłana i w autorytet kapłana” oraz obniżyć rangę i godność osób związanych z Radiem Maryja. „Można traktować takie wystąpienie także jako mowę nienawiści w stosunku do tego środowiska” – dodaje Kawecki, odwołując się do wcześniejszych ataków na słuchaczy rozgłośni, kiedy to używano obraźliwych określeń, jak „moherowe berety”.

Giertych oskarża o. Rydzyka o korupcję

Na drugim biegunie znajdują się oskarżenia pod adresem o. Rydzyka, które wysunął Roman Giertych, szef zespołu ds. rozliczeń PiS z Koalicji Obywatelskiej. Zarzuca duchownemu, że otrzymywał „haracz za wsparcie w kampaniach wyborczych PiS”, a suma środków miała wynosić około 37 mln zł, które miały pochodzić z ministerstw. Giertych planuje złożyć zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa korupcyjnego przez o. Rydzyka, co tylko podgrzewa atmosferę wokół Radia Maryja. Z jednej strony mamy skargę na TVP, a z drugiej oskarżenia o korupcję, które dotyczą nie tylko finansowania Radia Maryja, ale także bezpośredniego zaangażowania o. Rydzyka w kampanie wyborcze PiS. Obie strony konfliktu mocno podkreślają swoje racje – Radio Maryja broni swojego dobrego imienia, twierdząc, że jest celem ataków medialnych, podczas gdy Giertych sugeruje, że Radio Maryja służyło jako narzędzie politycznego wsparcia w zamian za miliony złotych z budżetu państwa.

