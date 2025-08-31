Sikorski przestrzega przed wyjazdami w niebezpieczne rejony. "Jak TOPR przestrzega przed lawinami, to się nie idzie w góry"

MSZ odradza wyjazdy do Izraela, Ukrainy czy Rosji

- Podróżując wbrew wskazówkom MSZ, narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa. Jak TOPR przestrzega przed lawinami, to się nie idzie w góry! - napisał Radosław Sikorski na platformie X.

Minister udostępnił również wcześniejszy wpis MSZ, w którym resort przypomniał, że stanowczo odradza wszelkie podróże do Rosji. Ministerstwo informowało w nim także, że nadal obowiązuje również negatywna rekomendacja dotycząca podróży do Ukrainy, Izraela oraz Strefy Gazy.

Zobacz jakie są poziomy ostrzeżeń MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swoich stronach informuje o wszystkich szczegółach. - To informacje przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. Dokładamy wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że poniższe informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa - informuje resort.

Ostrzeżenia MSZ dzielą się na cztery kategorie:

Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza wyższy poziom ewentualnego zagrożenia niż w Polsce,

Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza wyższy poziom ewentualnego zagrożenia niż w Polsce,

MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - do podróży koniecznych zaliczają się wyjazdy w celach zawodowych lub pilnych sprawach rodzinnych, a ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.

MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia, w tym przypadku resort odradza również wyjazdy z kategorii koniecznych.

Ministerstwo rekomenduje, aby obywatele przebywający na terytorium państw objętych ostrzeżeniem, natychmiast je opuścili. Więcej informacji dla podróżujących można znaleźć na stronie MSZ: TUTAJ.

