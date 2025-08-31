Sikorski przestrzega przed wyjazdami w niebezpieczne rejony. "Jak TOPR przestrzega przed lawinami, to się nie idzie w góry"

Jacek Prusinowski
Jacek Prusinowski
2025-08-31 8:57

Wicepremier i szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski radzi unikać podróży do miejsc wskazanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Sikorski nie ukrywa, że chodzi nie tylko o zagrożenie, ale też o pieniądze. - Narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji - pisze polityk.

MSZ odradza wyjazdy do Izraela, Ukrainy czy Rosji

Podróżując wbrew wskazówkom MSZ, narażamy nie tylko siebie, ale też Polskę na koszty ewentualnej ewakuacji, która nie zawsze jest możliwa. Jak TOPR przestrzega przed lawinami, to się nie idzie w góry! - napisał Radosław Sikorski na platformie X.

Minister udostępnił również wcześniejszy wpis MSZ, w którym resort przypomniał, że stanowczo odradza wszelkie podróże do Rosji. Ministerstwo informowało w nim także, że nadal obowiązuje również negatywna rekomendacja dotycząca podróży do Ukrainy, Izraela oraz Strefy Gazy.

Zobacz jakie są poziomy ostrzeżeń MSZ

Ministerstwo Spraw Zagranicznych na swoich stronach informuje o wszystkich szczegółach. - To informacje przygotowane przez polskie placówki dyplomatyczne we współpracy z MSZ. Dokładamy wszelkich starań, aby zawarte w tym miejscu dane były rzetelne, wyczerpujące i aktualne. Jednocześnie podkreślamy, że poniższe informacje należy traktować wyłącznie jako rekomendacje, które nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń. MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa - informuje resort. 

Ostrzeżenia MSZ dzielą się na cztery kategorie:

  • Zachowaj (zwykłą) ostrożność - oznacza wyższy poziom ewentualnego zagrożenia niż w Polsce,
  • Zachowaj szczególną ostrożność - oznacza wyższy poziom ewentualnego zagrożenia niż w Polsce,
  • MSZ odradza podróże, które nie są konieczne - do podróży koniecznych zaliczają się wyjazdy w celach zawodowych lub pilnych sprawach rodzinnych, a ostateczna decyzja czy podróż jest konieczna należy do obywatela.
  • MSZ odradza wszelkie podróże - oznacza najwyższy poziom zagrożenia, w tym przypadku resort odradza również wyjazdy z kategorii koniecznych.

Ministerstwo rekomenduje, aby obywatele przebywający na terytorium państw objętych ostrzeżeniem, natychmiast je opuścili. Więcej informacji dla podróżujących można znaleźć na stronie MSZ: TUTAJ.

