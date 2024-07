Sikorski przedstawi ważny dokument o wyborach w USA. Chodzi o rosyjską dezinformację

Spotkanie unijnych ministrów spraw zagranicznych

W poniedziałek 22 lipca 2024 minister Sikorski spotka się w Brukseli ze swoimi unijnymi odpowiednikami na comiesięcznym posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych (FAC). Głównymi tematami obrad będą agresja Rosji wobec Ukrainy, sytuacja na Bliskim Wschodzie, przemysł obronny UE oraz wzmocnienie stosunków transatlantyckich poprzez prowadzenie strategicznej komunikacji w Stanach Zjednoczonych.

Polska inicjatywa w związku w wyborami w USA

Na spotkanie resort spraw zagranicznych przygotował dokument, który wzywa do sprzeciwienia się szerzonej przez Rosję dezinformacji. Agencja Reutera dotarła do treści pisma, które w poniedziałek ma przedstawić w Brukseli Radosław Sikorski - pisze "Fakt". Z dokumentu wynika, że Polska chce, by Unia Europejska rozpoczęła kampanię, której celem będzie zwrócenie uwagi i wzrost świadomości amerykańskiego społeczeństwa na temat znaczenia wspólnych stosunków. Polska wzywa w tym dokumencie do podjęcia zdecydowanych działań przed wyborami prezydenckimi w USA, które odbędą się 5 listopada. Chce przeciwdziałania temu, co określono "rosyjską dezinformacją", której celem jest sianie podziałów między Unią Europejską a Waszyngtonem.

" W tym krytycznym momencie historii konieczne jest, abyśmy wspólnie podjęli szybkie i zdecydowane działania w celu wzmocnienia relacji transatlantyckich poprzez strategiczną komunikację na temat UE w USA" – wynika z treści pisma, do którego dotarł Reuters.

Rosyjskie kłamstwa o imigracji

W dokumencie skierowanym do Unii Europejskiej wskazano, że rosyjskie media państwowe i konta internetowe powiązane z Kremlem rozpowszechniają i wzmacniają wprowadzające w błąd treści na temat amerykańskiej imigracji i bezpieczeństwa granic. To one odpowiedzialne są za nagłaśnianie historii o przestępstwach popełnianych przez imigrantów i ostrzeganie przed poważnymi konsekwencjami, jeśli USA nie zaczną surowo karać za nielegalne przekraczanie granicy z Meksykiem.

