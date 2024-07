i Autor: MON_GOV_PL/X.COM, 1. Warszawska Brygada Pancerna/X.COM Żołnierz Mateusz Sitek

Sukces polskich służb

Polskie służby namierzyły zabójcę polskiego żołnierza. "Jest wciąż na Białorusi"

Jak informuje nieoficjalnie RMF24, polskie służby namierzyły mordercę polskiego żołnierza. "To osoba pochądzaca z Syrii, wciąż przebywająca na terenie Białorusi, ale w każdej chwili może uciec do Syrii" - informuje radio. Przypomnijmy. do tragedii doszło 28 maja w okolicy miejscowości Dubicze Cerkiewne. Migrant dźgnął polskiego żołnierza nożem przymocowanym do kija. 21 letniego sierżanta Mateusza Sitka nie udało się uratować. Zmarł kilka dni później.