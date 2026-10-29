Sikorski ostro po zaproszeniu ludzi Brauna do Pałacu: „Ruskie onuce”

- Radosław Sikorski ostro skrytykował zaproszenie przedstawicieli ugrupowania Grzegorza Brauna na Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
- Szef MSZ zadeklarował, że nie będzie rozmawiał o bezpieczeństwie Polski "przy ruskich onucach", zarzucając Nawrockiemu budowanie własnego obozu politycznego.
- Spór eskaluje: do krytyki dołączył Włodzimierz Czarzasty. Jak ten konflikt wpłynie na kluczowe decyzje obronne i przyszłość RBN? Sprawdź!
Sikorski zapowiada, że przy przedstawicielach Brauna nie będzie rozmawiał o bezpieczeństwie
Radosław Sikorski ostro zareagował na zaproszenie przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas briefingu przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych zakwestionował decyzję Karola Nawrockiego i zapowiedział, jak zamierza zachować się podczas obrad.
– Ja przy ruskich onucach o sprawach bezpieczeństwa Polski rozmawiać nie będę. Jedno jest pewne: pan prezydent nie ma żadnego obowiązku zapraszania tego czy innego koła parlamentarnego. To są jego suwerenne decyzje – powiedział szef MSZ.
Sikorski nie ogłosił w przytoczonej wypowiedzi bojkotu całego posiedzenia. Zadeklarował natomiast, że nie będzie omawiał spraw bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli formacji Brauna.
„Czuje miętę”. Szef MSZ zarzuca Nawrockiemu budowanie stronnictwa
Wicepremier powiązał decyzję o zaproszeniu polityków Korony z planami współpracy prawicy przed wyborami. Jego zdaniem Nawrocki wykorzystuje urząd prezydenta do tworzenia własnego zaplecza.
– Rozumiem, że pan prezydent czuje miętę do antysemitów prorosyjskich od Brauna, bo interpretuje swój urząd nie jako strażnika konstytucji, nie jako reprezentanta Polski wobec zagranicy, tylko jako trampolinę do kariery partyjno-politycznej, jako próbę zorganizowania stronnictwa politycznego w Pałacu – mówił Sikorski.
Minister przekonywał, że zaproszenie na RBN może służyć zwiększeniu politycznej akceptacji dla ugrupowania Grzegorza Brauna. Wskazywał przy tym na rozmowy o pakcie senackim.
– Prezydent, jak wiemy, próbuje montować pakt senacki, w którym widzi prorosyjskich, antyzachodnich antysemitów. Jedną z form ich włączania w główny nurt polskiej polityki jest zapraszanie tych gości na gremium, które powinno być poważne, na którym powinno się rozmawiać o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa kraju – stwierdził.
Czarzasty napisał do Pałacu. Chce wykluczenia przedstawicieli Korony
Sprzeciw wobec udziału formacji Brauna zgłosił również Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu skierował do Pałacu Prezydenckiego list z apelem o wykluczenie jej przedstawicieli z posiedzenia.
Zaproszenie dotyczy przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej. W przekazanych informacjach nie wskazano, kto konkretnie miałby reprezentować ugrupowanie podczas obrad.
Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma zebrać się w przyszły wtorek. Jak zapowiedział szef BBN Bartosz Grodecki, rozmowy będą poświęcone sytuacji bezpieczeństwa oraz możliwości utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.
Poniżej galeria zdjęć: Sikorski ostro do Macierewicza w Sejmie