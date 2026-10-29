Sikorski ostro po zaproszeniu ludzi Brauna do Pałacu: „Ruskie onuce”

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-10-29 14:47

„Ja przy ruskich onucach o sprawach bezpieczeństwa Polski rozmawiać nie będę” - oświadczył Radosław Sikorski. Szef MSZ skrytykował zaproszenie przedstawicieli ugrupowania Grzegorza Brauna na Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Zarzucił Karolowi Nawrockiemu wykorzystywanie Pałacu do budowy własnego obozu politycznego.

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski z poważną miną. O jego reakcji na działania Nawrockiego pisze SE Polityka.
Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Radosław Sikorski ostro skrytykował zaproszenie przedstawicieli ugrupowania Grzegorza Brauna na Radę Bezpieczeństwa Narodowego.
  • Szef MSZ zadeklarował, że nie będzie rozmawiał o bezpieczeństwie Polski "przy ruskich onucach", zarzucając Nawrockiemu budowanie własnego obozu politycznego.
  • Spór eskaluje: do krytyki dołączył Włodzimierz Czarzasty. Jak ten konflikt wpłynie na kluczowe decyzje obronne i przyszłość RBN? Sprawdź!

Sikorski zapowiada, że przy przedstawicielach Brauna nie będzie rozmawiał o bezpieczeństwie

Radosław Sikorski ostro zareagował na zaproszenie przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej na posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas briefingu przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych zakwestionował decyzję Karola Nawrockiego i zapowiedział, jak zamierza zachować się podczas obrad.

– Ja przy ruskich onucach o sprawach bezpieczeństwa Polski rozmawiać nie będę. Jedno jest pewne: pan prezydent nie ma żadnego obowiązku zapraszania tego czy innego koła parlamentarnego. To są jego suwerenne decyzje – powiedział szef MSZ.

Sikorski nie ogłosił w przytoczonej wypowiedzi bojkotu całego posiedzenia. Zadeklarował natomiast, że nie będzie omawiał spraw bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli formacji Brauna.

„Czuje miętę”. Szef MSZ zarzuca Nawrockiemu budowanie stronnictwa

Wicepremier powiązał decyzję o zaproszeniu polityków Korony z planami współpracy prawicy przed wyborami. Jego zdaniem Nawrocki wykorzystuje urząd prezydenta do tworzenia własnego zaplecza.

– Rozumiem, że pan prezydent czuje miętę do antysemitów prorosyjskich od Brauna, bo interpretuje swój urząd nie jako strażnika konstytucji, nie jako reprezentanta Polski wobec zagranicy, tylko jako trampolinę do kariery partyjno-politycznej, jako próbę zorganizowania stronnictwa politycznego w Pałacu – mówił Sikorski.

Minister przekonywał, że zaproszenie na RBN może służyć zwiększeniu politycznej akceptacji dla ugrupowania Grzegorza Brauna. Wskazywał przy tym na rozmowy o pakcie senackim.

– Prezydent, jak wiemy, próbuje montować pakt senacki, w którym widzi prorosyjskich, antyzachodnich antysemitów. Jedną z form ich włączania w główny nurt polskiej polityki jest zapraszanie tych gości na gremium, które powinno być poważne, na którym powinno się rozmawiać o najważniejszych kwestiach bezpieczeństwa kraju – stwierdził.

Czarzasty napisał do Pałacu. Chce wykluczenia przedstawicieli Korony

Sprzeciw wobec udziału formacji Brauna zgłosił również Włodzimierz Czarzasty. Marszałek Sejmu skierował do Pałacu Prezydenckiego list z apelem o wykluczenie jej przedstawicieli z posiedzenia.

Zaproszenie dotyczy przedstawicieli Konfederacji Korony Polskiej. W przekazanych informacjach nie wskazano, kto konkretnie miałby reprezentować ugrupowanie podczas obrad.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego ma zebrać się w przyszły wtorek. Jak zapowiedział szef BBN Bartosz Grodecki, rozmowy będą poświęcone sytuacji bezpieczeństwa oraz możliwości utworzenia w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich.

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