Kaczyński o reformie UE: Proponuje rozmowy o Polexicie jako "twardą metodę"

Redakcja se.pl
2026-10-29 14:24

Jarosław Kaczyński zarzucił Donaldowi Tuskowi kłamstwo i obronę unijnego układu, z którego sam miał korzystać. We wpisie na X prezes PiS przekonuje, że Unia Europejska jest potrzebna, ale wymaga gruntownej reformy. „Przywrócimy Unię Europejską obywatelom” — zapowiedział.

Jarosław Kaczyński w trakcie protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym
Autor: Marek Kudelski/Super Express
  • Jarosław Kaczyński z impetem zaatakował Tuska, zarzucając mu kłamstwo i obronę "układu", jednocześnie postulując pilną reformę Unii Europejskiej.
  • Prezes PiS obwinił Tuska i Angelę Merkel za kryzys UE, obiecując niższe ceny energii, redukcję biurokracji i odpowiedzialną politykę migracyjną.
  • Odkryj, jakie konkretne rozwiązania Kaczyński proponuje, by "przywrócić Unię obywatelom" i czy jego plany mają szansę na realizację!

Kaczyński uderza w Tuska. Wspomniał o Angeli Merkel

Jarosław Kaczyński opublikował na X wpis łączący krytykę Donalda Tuska z postulatem przebudowy Unii Europejskiej. Zaczął od bezpośredniego ataku na premiera.

„Tusk jak zwykle kłamie. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym…” — napisał prezes PiS.

„Unia Europejska jest potrzebna, ale wymaga gruntownej reformy. Kryzys i zapaść w jej obecnym kształcie to efekt rządów Merkel i jednego z jej pomocników, Tuska. Nie ma co się dziwić, że Tusk broni układu, którego sam był beneficjentem jako szef Rady Europejskiej” — stwierdził Kaczyński.

W samym wpisie nie przytoczył konkretnej wypowiedzi premiera, którą uznaje za kłamstwo. Rozwinął natomiast swoją ocenę działania unijnych instytucji i wskazał obszary, w których oczekuje zmian.

„Przywrócimy Unię Europejską obywatelom”. Jakich zmian chce Kaczyński?

Prezes PiS przekonywał, że korzyści z funkcjonowania Unii powinny trafiać przede wszystkim do zwykłych obywateli. Postulat reformy zaakcentował wielkimi literami.

„Stąd mój postulat gruntownej REFORMY. Dzięki temu będziemy mieli UE rzeczywiście demokratyczną i zorientowaną na poprawę warunków życia obywateli, obniżenie cen energii, wzmocnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialną politykę migracyjną oraz ambitną politykę gospodarczą i rolną, bez zbędnej biurokracji” — wyliczył.

Kaczyński przedstawił więc szeroką listę celów: od tańszej energii po ograniczenie biurokracji i zmiany w polityce migracyjnej. Nie opisał jednak we wpisie konkretnych rozwiązań ani harmonogramu ich wprowadzenia.

Zapewnił za to, że zamierza dążyć do realizacji tych postulatów mimo sporu z Tuskiem.

„My to zrobimy. Przywrócimy Unię Europejską obywatelom. Rysuje się wielka szansa i nie zrezygnujemy z niej z powodu kłamstw Tuska” - zadeklarował.

Kaczyński ostrzega przed „Europą bez Unii”

Na zakończenie prezes PiS przekonywał, że zagrożeniem dla przyszłości UE jest utrzymywanie obecnego sposobu jej działania. W jego ocenie brak zmian pogłębia kryzys, którego skutki ponoszą mieszkańcy państw europejskich.

„A jeśli ktoś chce Europy bez Unii, to niech podtrzymuje ten narastający, bałaganiarski kryzys, niszczący obywateli państw europejskich…” - napisał.

Kaczyński przedstawił reformę jako sposób na zachowanie i poprawę funkcjonowania Unii. Jednocześnie całą deklarację opatrzył ostrymi zarzutami wobec polskiego premiera.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniał się Jarosław Kaczyński

Tak zmieniał się Jarosław Kaczyński
Galeria zdjęć 27
Biedrzycka Expressem | 29.10.2026
Sonda
Czy Jarosław Kaczyński przekroczył granicę politycznej krytyki?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Jarosław Kaczyński

ROLKI