Jarosław Kaczyński z impetem zaatakował Tuska, zarzucając mu kłamstwo i obronę "układu", jednocześnie postulując pilną reformę Unii Europejskiej.

Prezes PiS obwinił Tuska i Angelę Merkel za kryzys UE, obiecując niższe ceny energii, redukcję biurokracji i odpowiedzialną politykę migracyjną.

Odkryj, jakie konkretne rozwiązania Kaczyński proponuje, by "przywrócić Unię obywatelom" i czy jego plany mają szansę na realizację!

Kaczyński uderza w Tuska. Wspomniał o Angeli Merkel

Jarosław Kaczyński opublikował na X wpis łączący krytykę Donalda Tuska z postulatem przebudowy Unii Europejskiej. Zaczął od bezpośredniego ataku na premiera.

„Tusk jak zwykle kłamie. Najwyraźniej wychodzi z założenia, że dzień bez kłamstwa jest dniem straconym…” — napisał prezes PiS. „Unia Europejska jest potrzebna, ale wymaga gruntownej reformy. Kryzys i zapaść w jej obecnym kształcie to efekt rządów Merkel i jednego z jej pomocników, Tuska. Nie ma co się dziwić, że Tusk broni układu, którego sam był beneficjentem jako szef Rady Europejskiej” — stwierdził Kaczyński.

W samym wpisie nie przytoczył konkretnej wypowiedzi premiera, którą uznaje za kłamstwo. Rozwinął natomiast swoją ocenę działania unijnych instytucji i wskazał obszary, w których oczekuje zmian.

„Przywrócimy Unię Europejską obywatelom”. Jakich zmian chce Kaczyński?

Prezes PiS przekonywał, że korzyści z funkcjonowania Unii powinny trafiać przede wszystkim do zwykłych obywateli. Postulat reformy zaakcentował wielkimi literami.

„Stąd mój postulat gruntownej REFORMY. Dzięki temu będziemy mieli UE rzeczywiście demokratyczną i zorientowaną na poprawę warunków życia obywateli, obniżenie cen energii, wzmocnienie bezpieczeństwa, odpowiedzialną politykę migracyjną oraz ambitną politykę gospodarczą i rolną, bez zbędnej biurokracji” — wyliczył.

Kaczyński przedstawił więc szeroką listę celów: od tańszej energii po ograniczenie biurokracji i zmiany w polityce migracyjnej. Nie opisał jednak we wpisie konkretnych rozwiązań ani harmonogramu ich wprowadzenia.

Zapewnił za to, że zamierza dążyć do realizacji tych postulatów mimo sporu z Tuskiem.

„My to zrobimy. Przywrócimy Unię Europejską obywatelom. Rysuje się wielka szansa i nie zrezygnujemy z niej z powodu kłamstw Tuska” - zadeklarował.

Kaczyński ostrzega przed „Europą bez Unii”

Na zakończenie prezes PiS przekonywał, że zagrożeniem dla przyszłości UE jest utrzymywanie obecnego sposobu jej działania. W jego ocenie brak zmian pogłębia kryzys, którego skutki ponoszą mieszkańcy państw europejskich.

„A jeśli ktoś chce Europy bez Unii, to niech podtrzymuje ten narastający, bałaganiarski kryzys, niszczący obywateli państw europejskich…” - napisał.

Kaczyński przedstawił reformę jako sposób na zachowanie i poprawę funkcjonowania Unii. Jednocześnie całą deklarację opatrzył ostrymi zarzutami wobec polskiego premiera.

Poniżej galeria zdjęć: Tak zmieniał się Jarosław Kaczyński

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