Sikorski o azylu dla Romanowskiego. "Nieprzyjazny akt wobec Rzeczpospolitej Polskiej"

Azyl Romanowskiego - Sikorski reaguje

"Decyzję rządu Wiktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego podejrzanemu o przestępstwa kryminalne, poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania M. Romanowskiemu uznajemy za akt nieprzyjazny wobec Rzeczpospolitej Polskiej i zasad Unii Europejskiej. Jutro ogłosimy nasze decyzje" - napisał na swoim profilu na platformie X minister Radosław Sikorski.

Decyzję rządu Viktora Orbana o przyznaniu azylu politycznego podejrzanemu o przestępstwa kryminalne, poszukiwanemu europejskim nakazem aresztowania M. Romanowskiemu uznajemy za akt nieprzyjazny wobec Rzeczpospolitej Polskiej i zasad Unii Europejskiej. Jutro ogłosimy nasze…— Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) December 19, 2024

Wiceszef MSWiA o azylu dla Romanowskiego: zwrócimy się do Komisji Europejskiej

Polska zwróci się do Komisji Europejskiej, która może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości UE – oznajmił Wiesław Szczepański, wiceszef MSWiA komentując sprawę udzielenia posłowi Marcinowi Romanowskiemu azylu politycznego w Węgrzech. Wyjaśnił, że TSUE może nałożyć na Węgry karę finansową za nieprzestrzeganie praworządności.

- "Zwrócimy się do Komisji Europejskiej, bo w tym momencie to jest postępowanie przed TSUE i być może bolesna kara finansowa nałożona na Węgry spowoduje, że to państwo samo nam go (Romanowskiego) wyda, bo koszt utrzymania go na Węgrzech stanie się nieopłacalny" – oświadczył Wiesław Szczepański w TVN24.

Jego zdaniem, to Węgry będą miały problem, nie Polska, gdyż kraj ten także podpisał dokument "mówiący o europejskim nakazie aresztowania, więc powinny przestrzegać obowiązującego prawa w Europie, jak również czerwonej noty Interpolu" – powiedział Szczepański. Dodał, że "to jest nieprzestrzeganie europejskiego prawa przez jednego z członków Unii Europejskiej, nie po raz pierwszy, zdaje się, jeżeli chodzi o pana Viktora Orbana".