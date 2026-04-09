Sikorski na tajnym spotkaniu Grupy Bilderberg! Kulisy rozmów najpotężniejszych ludzi świata

Grupa Bilderberg to nieformalne forum wymiany poglądów elit z Europy i Ameryki Północnej, działające od 1954 roku.

Spotkania, odbywające się za zamkniętymi drzwiami gromadzą liderów politycznych, przedsiębiorców i ekspertów, w tym coraz częściej Polaków.

Mimo braku oficjalnych decyzji i zapewnień o nieformalnym charakterze, wokół grupy narosło wiele teorii spiskowych z powodu jej tajności i wpływu uczestników.

Tegoroczne 72. spotkanie w Waszyngtonie z udziałem m.in. Radosława Sikorskiego potwierdza rosnącą pozycję Polski w tej wpływowej grupie.

Czym jest Grupa Bilderberg

W stolicy USA rozpoczęło się 72. spotkanie Grupy Bilderberg, która od lat funkcjonuje jako platforma wymiany opinii między elitami Europy i Ameryki Północnej. Choć bywa określana przez niektórych jako „rząd światowy”, eksperci podkreślają jej nieformalny charakter.

Były rzecznik MSZ Łukasz Jasina zaznacza: „To po prostu duża międzynarodowa grupa wymiany poglądów, zbliżona do koncepcji Davos czy Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa”.

Początki tej inicjatywy sięgają 1954 roku, gdy pierwsze spotkanie odbyło się w hotelu Bilderberg w Holandii. Wśród inicjatorów był Józef Retinger, polski działacz polityczny i doradca generała Władysława Sikorskiego.

Uczestnicy spotkania Bilderberg i tematy rozmów

W wydarzeniu biorą udział liderzy polityczni, przedsiębiorcy oraz eksperci.Tegoroczna lista obejmuje także Polaków, co – jak zauważają obserwatorzy – odzwierciedla rosnącą pozycję Polski.

Spotkania odbywają się za zamkniętymi drzwiami, a uczestnicy przestrzegają tzw. reguły Chatham House, która pozwala omawiać tematy rozmów bez ujawniania autorów wypowiedzi.

Na oficjalnej stronie podkreślono, że grupa „nie popiera żadnej partii politycznej ani żadnego punktu widzenia”, a jej członkowie nie podejmują wiążących decyzji.

Radosław Sikorski na spotkaniu w Waszyngtonie

Obecność Radosława Sikorskiego, wicepremiera i szefa MSZ, potwierdził rzecznik resortu Maciej Wewiór. Polski minister wystąpi jako mówca oraz poprowadzi dyskusję z udziałem przedstawiciela administracji USA. W ostatnich latach coraz częściej na liście uczestników pojawiają się przedstawiciele Polski, m.in. Wojciech Kostrzewa, Andrzej Domański czy Katarzyna Kieli.

Tajemnica i kontrowersje wokół Bilderberg

Mimo zapewnień organizatorów wokół grupy narosło wiele teorii spiskowych. Sama organizacja nie odnosi się szeroko do tych zarzutów, ograniczając się do stwierdzenia, że są „bezpodstawne”. Brak jawności oraz ograniczony dostęp mediów dodatkowo wzmacniają aurę tajemniczości.

Jak zauważył „New York Times”, Bilderberg bywa postrzegany jako „tajna wersja” forum w Davos.

