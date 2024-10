Kolejny zgrzyt w koalicji! O co poszło?

Szokujący wpis Ziobry do Tuska. Pojawił się z samego rana! Porażające zdjęcia

Co wiadomo?

W minioną sobotę odbyła się konwencja Koalicji Obywatelskiej. Premier Donald Tusk przedstawił m.in. plan migracyjny, odniósł się do tego, jak jego środowisko rozlicza poprzednią władzę. Nie przedstawiano jednak kandydata Koalicji Obywatelskiej na prezydenta w wyborach 2025. Jednak, jak wiadomo najczęściej w tym kontekście pojawia się nazwisko obecnego prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Ma on już doświadczenie w starcie, ponieważ w 2020 roku kandydował z ramienia KO i trafił do drugiej tury wyborów z Andrzejem Dudą.

W czasie konwencji o swoje prezydenckie ambicje został natomiast zapytany minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Pytany przez dziennikarzy odparł: - Każdy polityk ma buławę w plecaku - co można odczytać, jako gotowość, jeśli taka będzie wola.

Sobotnia konwencja Koalicji Obywatelskiej (którą tworzą PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska i Zieloni) początkowo miała być Radą Krajową Platformy Obywatelskiej. Zmieniono jednak jej formułę, choć część polityków jeszcze w sobotę utrzymywała, że jest to i konwencja KO, i Rada Krajowa PO.

Kandydat KO w wyborach prezydenckich 2025

W sierpniu premier Donald Tusk oświadczył, że sam nie zamierza kandydować w wyborach prezydenckich, a najbardziej prawdopodobny jest start Rafała Trzaskowskiego. - Decyzję o kandydacie Koalicji Obywatelskiej, a może szerzej, może całej koalicji 15 października, powinniśmy ogłosić przed Bożym Narodzeniem - powiedział Tusk. Pytany wówczas, czy rozważana jest kandydatura szefa MSZ, odparł: "minister Sikorski jest ministrem".

NIŻEJ ZDJĘCIA UKAZUJĄCE, JAK MIESZKA RADOSŁAW SIKORSKI:

Wystąpienia ministra Sikorskiego podczas Rady Bezpieczeństwa w Nowym Jorku Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.