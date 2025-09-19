Sezon infekcji oddechowych rozpoczęty: COVID-19, RSV i grypa znów groźne. Zapisz się na szczepienie!

Wrzesień to początek sezonu jesienno-zimowego, a wraz z nim wzrost zachorowań na infekcje dróg oddechowych. Szczególnie groźne są trzy wirusy, które mogą powodować poważne komplikacje: SARS-CoV-2 (COVID-19), RSV (syncytialny wirus oddechowy) oraz wirus grypy. – Na wszystkie te choroby należy się zaszczepić. W pierwszej kolejności powinni zadbać o to seniorzy oraz osoby, które się nimi opiekują – mówi prof. Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Początek sezonu na infekcje wirusowe

Wróciliśmy po wakacjach do pracy, a dzieci wróciły do szkoły, co jest dla wirusów okazją do namnażania. – Ze statystyk wynika, że widać wzrost zachorowań na COVID oraz na RSV. Przypadków grypy jest mniej, co zapewne wynika z tego, że szczepienia są coraz powszechniejsze – mówi „Super Expressowi” prof. Zajkowska, specjalistka w dziedzinie chorób zakaźnych. – Zachęcam do szczepień, zwłaszcza osoby starsze i tych, którzy się niemi opiekują, żeby nie zarazić nikogo z rodziny. W najbliższym tygodniu powinny być już dostępne szczepionki na RSV i na COVID i to dostępne w aptekach, a cześć aptek przeprowadza szczepienia, co znacznie skraca cały proces. Na szczepienie można się już rejestrować. Z kolei szczepionka na grypę już jest dostępna, także wzmocniona – dla starszych pacjentów – dodaje ekspertka.

Czym jest COVID-19?

Choć pandemia została formalnie wygaszona, wirus SARS-CoV-2 nadal krąży w populacji.

Objawy: gorączka, kaszel, duszność, bóle mięśni, utrata węchu i smaku

Przebieg: od łagodnego po ciężki, szczególnie u osób starszych i z chorobami współistniejącymi

Powikłania: zapalenie płuc, zakrzepy, zespół pocovidowy (long COVID), uszkodzenia neurologiczne

Czym jest RSV (Respiratory Syncytial Virus)?

Wirus RSV najgroźniejszy dla niemowląt, małych dzieci i seniorów.

Objawy: katar, kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu

Przebieg: może prowadzić do zapalenia oskrzelików i płuc, szczególnie u dzieci poniżej 2. roku życia

Powikłania: niewydolność oddechowa, hospitalizacja, zaostrzenie astmy

Dlaczego grypa jest nadal groźna?

Grypa - klasyczny sezonowy przeciwnik, który potrafi zaskoczyć gwałtownym przebiegiem.

Objawy: wysoka gorączka, bóle mięśni, dreszcze, kaszel, osłabienie

Przebieg: zazwyczaj trwa 5–7 dni, ale może prowadzić do ciężkich powikłań

Powikłania: zapalenie płuc, zapalenie mięśnia sercowego, zaostrzenie przewlekłych chorób

Eksperci apelują o ostrożność: warto rozważyć szczepienia, unikać zatłoczonych miejsc, dbać o odporność i nie lekceważyć pierwszych objawów. Współwystępowanie tych wirusów może prowadzić do tzw. „potrójnej epidemii”, która obciąża system ochrony zdrowia.

