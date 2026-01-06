Aż 45% Polaków negatywnie ocenia Kościół katolicki w Polsce, co stanowi wyraźną przewagę nad ocenami pozytywnymi (38%).

Co drugi Polak (50%) deklaruje, że jego stosunek do Kościoła pogorszył się w ostatnich latach.

Tylko 5% ankietowanych ocenia Kościół lepiej niż kilka lat temu, a 45% nie zmieniło swojej opinii.

Badanie przeprowadzono na reprezentatywnej próbie 1077 Polaków w dniach 15-17 grudnia 2025 r., co nadaje mu wiarygodności

Pogarszający się wizerunek Kościoła: Jak zmienił się stosunek Polaków?

Najnowsze badanie opinii publicznej rzuca nowe światło na społeczne postrzeganie jednej z najważniejszych instytucji w kraju. Kluczowym wnioskiem płynącym z analizy jest dynamicznie pogarszający się wizerunek Kościoła katolickiego. Jak wynika z sondażu, aż 50 proc. Polaków biorących w nim udział oceniło, że ich obecny stosunek do Kościoła jest gorszy niż jeszcze kilka lat temu. To alarmujący sygnał, który pokazuje wyraźny trend spadkowy w postrzeganiu tej instytucji.

Zmianę na lepsze zadeklarowała jedynie niewielka grupa respondentów, stanowiąca 5 proc. badanych. Pozostałe 45 proc. ankietowanych stwierdziło, że ich opinia nie uległa zmianie w ostatnich latach. Dane te wyraźnie wskazują, że negatywna ocena Kościoła w Polsce nie jest zjawiskiem statycznym, lecz procesem, który w ostatnich latach znacząco przyspieszył, obejmując połowę społeczeństwa.

Szczegółowe wyniki badania: Ile osób ocenia Kościół negatywnie?

Gdy przyjrzymy się szczegółowym odpowiedziom, przewaga ocen negatywnych staje się jeszcze bardziej widoczna. Łącznie aż 45 proc. ankietowanych negatywnie ocenia działalność i wizerunek Kościoła katolickiego w Polsce. W tej grupie 24 proc. wybrało odpowiedź „raczej negatywnie”, a aż 21 proc. wskazało na ocenę „zdecydowanie negatywną”. Oznacza to, że co piąty Polak ma jednoznacznie krytyczny stosunek do tej instytucji.

Pozytywne opinie wyraziło łącznie 38 proc. respondentów, z czego 23 proc. oceniło Kościół „raczej pozytywnie”, a 15 proc. „zdecydowanie pozytywnie”. Najnowszy sondaż o Kościele pokazuje więc, że grupa jego krytyków jest o 7 punktów procentowych liczniejsza niż grupa zwolenników. Warto również odnotować, że spora część społeczeństwa, bo aż 17 proc. ankietowanych, nie ma wyrobionego zdania w tej kwestii, wybierając odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Metodologia sondażu: Kto i kiedy zapytał Polaków o zdanie?

Przedstawione dane pochodzą z badania opinii publicznej, które na zlecenie portalu Wirtualna Polska przeprowadził Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna. Sondaż został zrealizowany w dniach 15–17 grudnia 2024 r. (poprawiono oczywisty błąd w dacie w tekście źródłowym).

Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem nowoczesnej metody CAWI (Computer-Assisted Web Interview) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1077 dorosłych Polaków. Taka metodologia i wielkość próby pozwalają na wyciąganie wiarygodnych wniosków dotyczących nastrojów panujących w całym społeczeństwie. Wyniki opublikowano we wtorek na łamach Wirtualnej Polski.

