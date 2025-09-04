Wpadka Biedronia, szokujący wpis! Senyszyn i Miller: "Niech puknie się w głowę. Nie widziałam dawno takiej głupoty"

Robert Biedroń (49 l.) zebrał zasłużone cięgi za swój wpis nawiązujący do wizyty prezydenta Karola Nawrockiego (42 l.) w Białym Domu. Słowami „Szon patrol na posterunku” skomentował zdjęcie przedstawiające prezydentów Polski i USA obserwujących myśliwce przelatujące nad Białym Domem w hołdzie po niedawnej śmierci polskiego pilota. – Dawno nie widziałam czegoś równie głupiego – komentuje Joanna Senyszyn. Biedroń przeprosił za wpis i zrzucił winę na swojego asystenta.

Biedronia zalała fala krytyki

Internet został wręcz zalany falą krytyki wobec Roberta Biedronia. Wpis uznano przede wszystkim za obraźliwy wobec wobec pamięci zmarłego pilota majora Macieja Krakowiana (35 † l.). Deputowany do Parlamentu Europejskiego szybko usunął wpis. Jednak dopiero następnego dnia opublikował przeprosiny na portalu X. - Przepraszam. Wczorajszy wpis był nieudanym żartem mojego asystenta. Usunąłem go natychmiast po publikacji. Taka sytuacja nie powinna mieć miejsca – tłumaczył się współprzewodniczący Nowej Lewicy. - Oczywiście ten wpis nigdy nie powinien się pojawić, szczególnie w okolicznościach upamiętniających majora Krakowiana. Przepraszamy, takie sytuacje nie będą mieć miejsca w przyszłości  - wyjaśniał rzecznik tej partii Łukasz Michnik (27 l.).

Zrzucanie winy na asystenta to tchórzostwo

Jednak wyjaśnienie, że za wpis odpowiada współpracownik, nie przekonało wszystkich. - Zrzucanie winy na asystenta to tchórzostwo. Polityk odpowiada za swoje konto – grzmiał Bartłomiej Wróblewski z Prawa i Sprawiedliwości. - Przeprosiny to krok w dobrą stronę, ale takie wpadki nie powinny się zdarzać – komentował Marcin Józefaciuk z Koalicji Obywatelskiej. Suchej nitki na Biedroniu nie zostawili doświadczeni politycy lewicy. - Powinien zorganizować konferencję prasową i publicznie popukać się w głowę – kpi Joanna Senyszyn (76 l.). - Widocznie nudzi się w Parlamencie Europejskim i wymyśla takie rzeczy, które przynajmniej przez chwilę zwrócić uwagę opinii publicznej – mówi nam były premier Leszek Miller (79 l.).

Joanna Senyszyn (76 l.): Dawno nie czytałam czego równie głupiego. Co ma wspólnego przemoc wobec młodych dziewcząt z tą wizytą, z uczczeniem pamięci pilota. Trudno powiedzieć w jakim stanie był Robert Biedroń jak to pisał. Jaka partia taki komentarz. Ta partia taka jest. Powinien zorganizować konferencję prasową i publicznie popukać się w głowę

Leszek Miller (79 l.): Jestem tym bardzo zmartwiony. Biedroń bezustannie obsuwa się w rozumieniu świata i w politycznym znaczeniu. Widocznie nudzi się w Parlamencie Europejskim i wymyśla takie rzeczy, które przynajmniej przez chwilę zwrócić uwagę opinii publicznej. To niepoważne i żenujące.

