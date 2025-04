PiS z najwyższym poparciem od stycznia

Z danych zaprezentowanych w sondażu przeprowadzonym przez United Surveys w dniach 17–19 kwietnia 2025 roku wynika, że największym poparciem cieszy się obecnie Prawo i Sprawiedliwość. Na ugrupowanie Jarosława Kaczyńskiego chce zagłosować 29,6 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 0,8 punktu procentowego w porównaniu z początkiem kwietnia. Jak podkreśla Wirtualna Polska, to pierwszy sondaż od stycznia 2025 roku, w którym PiS plasuje się na pierwszym miejscu.

KO z największym spadkiem

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, jednak z wynikiem 28,6 proc., co oznacza spadek aż o 6,3 punktu procentowego. Tak duży ubytek poparcia może wynikać ze zmniejszającej się przewagi Rafała Trzaskowskiego nad konkurentami. Jak tłumaczy politolog dr Krzysztof Piekarski z Uniwersytetu Gdańskiego:

- "Widać, że jak Rafał Trzaskowski zaczyna tracić, to pociąga to również za sobą spadek notowań Platformy Obywatelskiej".

Zmienne losy mniejszych ugrupowań

Konfederacja także zanotowała spadek – obecnie popiera ją 13,9 proc. respondentów, czyli o 2,5 punktu procentowego mniej niż wcześniej. W przeciwieństwie do niej zyskuje Trzecia Droga, która osiągnęła wynik 8,1 proc., przekraczając wymagany próg dla koalicji i notując wzrost o 1,2 punktu procentowego.

Również Lewica może mówić o pozytywnym zwrocie – jej poparcie wzrosło do 7,9 proc. (+2,9 pkt proc.).

Warto zaznaczyć, że aż 8,4 proc. respondentów nie wie jeszcze, na kogo odda swój głos. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, swój udział zadeklarowałoby 56,9 proc. badanych. Z kolei 41,8 proc. nie zamierza w nich uczestniczyć, a 1,3 proc. jeszcze nie podjęło decyzji.

Według dr. Piekarskiego, wpływ na notowania KO ma nie tylko sama partia, ale również sytuacja jej kluczowego przedstawiciela:

- "Generalnie widać, że jak Rafał Trzaskowski zaczyna tracić i Karol Nawrocki zmniejsza do niego dystans, to pociąga to również za sobą notowania Platformy Obywatelskiej. To w końcu faworyt Platformy, a nie całej rządowej koalicji".

Poranny Ring - Radosław Fogiel Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.