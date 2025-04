Sensacyjne słowa posła rządzącej koalicji: "800 plus powinno zostać zastąpione 1600 plus"

Poseł będzie próbował przeforsować 1600 plus na pierwsze dziecko

Norbert Pietrykowski z Polski 2050 mówi nam, że każdego roku ubywa dzieci, na które państwo wypłaca świadczenie 800 plus dlatego jego zdaniem w przypadku pierwszego dziecka świadczenie można podnieść aż dwukrotnie i nie będzie to wcale skutkowało budżetowymi problemami. - Najważniejsza jest decyzja o pierwszym dziecku. Ona tak naprawdę zmienia wszystko. Nasza demografia jest w dramatycznej sytuacji musimy więc próbować to zmienić. Będę szukał poparcia dla mojego pomysłu w Polsce 2050 i w całej koalicji - mówił w "Sednie Sprawy Plus" poseł Polski 2050.

Będzie demograficzna katastrofa?

Zgodnie z przewidywaniami GUS, jeśli nie odwrócimy trendu spadku dzietności, do 2060 roku może być nas mniej niż 30 mln, będzie również mniej osób w wieku produkcyjnym. To gigantyczne zagrożenie dla polskiej gospodarki, czy nawet dla naszego bezpieczeństwa żywnościowego, czy ochrony zdrowia!

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2022 roku na 37,77 mln ludności przypadało 22,17 mln osób w wieku produkcyjnym (co stanowi 58,70 proc.) ludności. Jak wynika z prognoz demograficznych GUS, w najbliższych latach nasza populacja będzie spadać, co jest wynikiem malejącego współczynnika dzietności.

W latach 2015-2017 GUS zaobserwował wzrost wskaźnika dzietności z 1,29 to 1,45; ale później zaczął spadać do 1,26; w 2022 roku i w 2023 roku spadł do poziomi 1,16! To oznacza, że na 100 kobiet w wieku rozrodczym (15-49 lat) przypada 116 urodzonych dzieci. Za optymalną wartość współczynnika wymienia się 2,1-2,15!

