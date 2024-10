Wyborcy Koalicji Obywatelskiej w wielkim napięciu czekają na to, kto zostanie kandydatem ugrupowania w wyborach prezydenckich 2025. Do tej pory mówiło się najwięcej o Rafale Trzaskowskim. Prezydent Warszawy ma doświadczenie, ponieważ ma za sobą start w wyborach sprzed czterech lat. Wówczas niemal na ostatniej prostej zastąpił kandydatkę KO - Małgorzatę Kidawę-Błońską. Być może już nie wszyscy pamiętają, ale to obecna marszałek Senatu miała stanąć w walce o Pałac Prezydencki. Ogłosiła to wówczas mówiąc:

Nie będę brała udziału w tych wyborach. Wiem, że biorę odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, bo spadki sondażowe były spowodowane tym, że Polacy nie wiedzieli czy startuje czy nie.

Ostatecznie to Trzaskowski wystartował i wszedł do drugiej tury. A w rozmowie z "Super Expressem" ważny polityk PO mówił: - Problemem był tylko opór samej kandydatki przed rezygnacją. Ona uparła się przy kandydowaniu i przez to trudno było nam wydać spójny komunikat o zmianie. Koniec końców Rafał Trzaskowski przegrał z Andrzejem Dudą z wynikiem 48,97 proc. do 51,03 proc.

Teraz to właśnie na Trzaskowskiego znów mieli postawić w KO. Jednak z najnowszych doniesień mediów wynika, że dotychczasowy faworyt, wcale nie musi dotrwać do wyborów. Z nieoficjalnych ustaleń portalu i.pl wynika, iż duże szanse na zostanie kandydatem ma szef MSZ Radosław Sikorski, ą nawet Donald Tusk.

Trzaskowski, mimo że już rozpoczął spotkania na terenie kraju, ma marne szanse, aby być naszym kandydatem. Po pierwsze – już raz przegrał wybory prezydenckie, po drugie – jaki elektorat przyciągnie w drugiej turze? Raczej nie Konfederacji – mówi jeden z naszych rozmówców i.pl.

Inaczej ma wyglądać sprawa jeśli chodzi o Sikorskiego: - Co innego Sikorski. Proszę zwrócić uwagę, jak ostro gra z Ukraińcami, chociażby w kwestii rzezi wołyńskiej. Jego poglądy w tej kwestii są zbieżne z tym, co mówi Konfederacja. Poza tym ma wszelkie kompetencje do tego, aby sprawować funkcję prezydenta - komentuje źródło i.pl i podkreśla, że ma duże polityczne doświadczenie, był marszałkiem Sejmu, europosłem, kieruje teraz ważnym ministerstwem. Inny z rozmówców zaś przyznaje, że zostanie prezydentem to niespełnione jeszcze marzenie Donalda Tuska.

Kiedy KO ogłosi kandydata na prezydenta? Jest data

Wiadomo, że najprawdopodobniej Koalicja Obywatelska przestawi swojego kandydata w wyborach prezydenckich na początku grudnia. Wskazano, że ma się to wydarzyć 7 grudnia, o czym powiadomił premier Donald Tusk.

