i Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express, Shutterstock (2)

patryk jaki się wygadał

Sensacyjne doniesienia o kandydacie PiS na prezydenta. Podano nową informację

bip 13:23 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Wybory prezydenckie zbliżają się wielkimi krokami. Już w maju przyszłego roku dowiemy się, kto obejmie urząd Andrzeju Dudzie. O tę funkcję będzie ponownie ubiegać się m. in. kandydat z ramienia PiS-u. Do tej pory nie wiadomo było, kto to będzie. Teraz już wiemy, kiedy partia ogłosi konkretne nazwisko.