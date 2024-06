O złożeniu w poniedziałek wniosku o zmianę terminu przesłuchania Kaczyńskiego Bochenek poinformował na platformie X. - W związku z trwającą kampanią i zaplanowanym uprzednio kalendarzem, w szczególności ważnymi spotkaniami z obywatelami udział premiera Jarosława Kaczyńskiego w posiedzeniu komisji pana Szczerby (kierujący pracami komisji Michał Szczerba - przyp. PAP) w terminie 5 czerwca br. niestety nie będzie możliwy - przekazał rzecznik partii Kaczyńskiego i zadeklarował, że prezes PiS "jest gotów stawić się na wezwanie w każdym dogodnym dla komisji terminie”, po zakończeniu kampanii wyborczej.

Rzecznik PiS ocenił też, że przełożenie posiedzenia komisji ds. tzw. afery wizowej powinno być też na rękę Szczerbie (KO), bo ograniczy prawdopodobieństwo zarzutów, że kandydujący do PE poseł Koalicji Obywatelskiej wykorzystuje pracę komisji śledczej w swojej kampanii wyborczej i „będzie dobrą okazją do wytłumaczenia się przez samego Szczerbę na temat jego zaangażowania w pozyskiwanie wiz dla cudzoziemców". Bochenek załączył do wpisu wniosek Kaczyńskiego do Szczerby, datowany na 31 maja. Prezes PiS uzasadnia w nim, że jego stawiennictwo przed komisją jest niemożliwe, gdyż 5 czerwca będzie przebywał za granicą "tudzież będzie w trakcie powrotu do Polski, wypełniając polityczne zobowiązania jako prezes Prawa i Sprawiedliwości". Kaczyński dodał we wniosku, że - jako lider największego ugrupowania parlamentarnego, które bierze udział w zbliżających się wyborach do PE - podejmuje codziennie aktywności związane z reprezentowaniem swojej formacji politycznej w kampanii wyborczej. Zaznaczył, że "intensywność zobowiązań wyborczych wzrasta wraz ze zbliżającym się dniem głosowania".

Dokąd wybiera się prezes PiS, jeśli chodzi o wskazane w uzasadnieniu słowa o przebywaniu za granicą? Faktem jest, że Jarosław Kaczyński raczej nieczęsto wybiera się poza Polskę. Do kulisów sprawy dotarł Onet, zdaniem którego chodzi tu o to, że prezes stawia na kierunek: Bruksela. Jak ustalił portal Kaczyński może się pojawić już we wtorek 4 czerwca na dużej demonstracji europejskich rolników w Brukseli. Jak czytamy: - Na demonstracji Jarosławowi Kaczyńskiemu mają towarzyszyć politycy PiS, a wśród nich ma być m.in. Jacek Kurski i europosłowie PiS Anna Zalewska, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan oraz Kosma Złotowski. Inicjatywa Jarosława Kaczyńskiego zbiega się z wiecem Donalda Tuska w Warszawie, który został zaplanowany na wtorek o godz. 18 na Placu Zamkowym - podaje Onet.

Wiadomo, że wspomniany protest ma na celu pokazać, że rolnicy są przeciwni wobec regulacji Zielonego Ładu oraz polityki, która w ich przekonaniu zagraża europejskiemu rolnictwu.

Dzisiaj złożyliśmy wniosek o zmianę terminu przesłuchania p.premiera Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą dot. spraw wizowych. W związku z trwającą kampanią i zaplanowanym uprzednio kalendarzem, w szczególności ważnymi spotkaniami z obywatelami udział p. premiera JK w… pic.twitter.com/hpIR1n76Ks— Rafał Bochenek (@RafalBochenek) June 3, 2024

