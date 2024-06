Kaczyński nie przyjdzie na komisję śledczą? PiS stawia warunek

Polityk KO ostro: To mogą być ostatnie tygodnie Suwerennej Polski

Co za nowina tuż przed wyborami! Tusk nie będzie zadowolony...

Dla Rosjan gorsza od wojny może być tylko przegrana wojna. Chcą bić się do końca

Rzecznik PiS Rafał Bochenek poinformował w swoich mediach społecznościowych, że prezes PiS Jarosław Kaczyński nie będzie w stanie pojawić się na planowanym przesłuchaniu komisji śledczej ds. afery wizowej. Za powód podaje liczne obowiązki związane z kampanią w wyborach do europarlamentu. – Dzisiaj złożyliśmy wniosek o zmianę terminu przesłuchania p. premiera Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą dot. spraw wizowych. W związku z trwającą kampanią i zaplanowanym uprzednio kalendarzem, w szczególności ważnymi spotkaniami z obywatelami udział p. premiera JK w posiedzeniu komisji p. Szczerby w terminie 5. czerwca br. niestety nie będzie możliwy – zaznaczył Bochenek i dodał, że Jarosław Kaczyński jest gotów stawić się na wezwanie w każdym dogodnym dla komisji terminie po zakończeniu kampanii tj. 12 czerwca.

Jego zdaniem dzięki temu zwiększa się szansa, iż „dyskusja będzie nieco bardziej merytoryczna w porównaniu do dotychczasowych 2 posiedzeń, w których Kaczyński brał udział”, ponieważ jak stwierdził, obnażyły one „bezzasadność formułowanych zarzutów".

Czy to koniec kariery Jarosława Kaczyńskiego? - Jan Maria Jackowski Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

– Przełożenie posiedzenia powinno być też na rękę p. Szczerbie, gdyż ograniczy on w ten sposób prawdopodobieństwo zarzutów, iż wykorzystuje pracę komisji śledczej w swojej kampanii wyborczej i będzie dobrą okazją do wytłumaczenia się przez samego p. Szczerbę na temat jego zaangażowania w pozyskiwanie wiz dla cudzoziemców – stwierdził Bochenek.

W udostępnionym wniosku do przewodniczącego komisji śledczej ds. afery wizowej Michała Szczerby Kaczyński zaznacza, że 5 czerwca będzie przebywał za granicą, wypełniając swoje polityczne zobowiązania. – Jako lider największego ugrupowania parlamentarnego, które bierze czynny udział w zbliżających się wyborach do Parlamentu Europejskiego, podejmuję codziennie aktywności związane z reprezentowaniem mojej formacji politycznej w kampanii wyborczej. Jest to zobowiązanie i powinność, od których jako prezes partii nie mogę się uchylić – tłumaczy Jarosław Kaczyński.

W galerii poniżej zobaczysz, jak mieszka prezes PiS Jarosław Kaczyński:

Do wniosku prezesa PiS odniósł się przewodniczący komisji śledczej Michał Szczerba. – Obajtkoza, czyli jest uporczywe niestawiennictwo jest zaraźliwe. Nie będzie zmiany terminu! Komisja będzie czekała na posła Kaczyńskiego w środę o 10.00. Nieusprawiedliwiona absencja będzie ukarana. Nie do obrony jest tłumaczenie się interesem partii PiS. Komisja rozważy wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie posła Kaczyńskiego na ewentualny kolejny termin przesłuchania! – stwierdził Szczerba.

Sonda Czy Jarosław Kaczyński powinien oddać przywództwo w PiS? Tak, to chyba najwyższy czas. Nie, musi zostać.