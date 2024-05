Jarosław Kaczyński komentuje informacje o rzekomej mobilizacji mobilizacji polskiego wojska: „Rzecz nieprawdopodobna”!

- Być może jest to fejk, zrobiony przez grupy nieprzychylne Polsce, najprawdopodobniej rosyjskie czy białoruskie. Ja sobie z tego doskonale zdaję sprawę, ale jest pytanie o cały mechanizm państwowy, który obejmuje także instytucje o charakterze informacyjnym, który został całkowicie zdemolowany. To, co się stało, to jest dobry przykład takiej sytuacji - powiedział Jarosław Kaczyński na konferencji PiS. W ten sposób polityk komentował piątkowy cyberatak na PAP.

- To rzecz tak nieprawdopodobna, że każda instytucja tak poważna jak PAP, powinna ją zweryfikować – dodał były premier.

KACZYŃSKI MÓWI O GRANICY I ATAKUJE TUSKA

Jarosław Kaczyński podczas konferencji nawiązał także do ostatnich ataków na polskich strażników, do których doszło na granicy polsko -białoruskiej:

- Kiedyś zapory były słabsze, a do takich sytuacji jakoś nie dochodziło - podkreślił prezes PiS.

- Co takiego się stało, że w ostatnich dwóch tygodniach doszło już do pięciu takich wydarzeń? - pytał Kaczyński, podkreślając, że rząd powinien działać zdecydowanie i skutecznie. Doprecyzował jednak, że nie chodzi mu o użycie broni wobec migrantów. Prezes PiS zaatakował także premiera Donalda Tuska, zarzucając mu brak działań i podejmowania odpowiednich kroków w związku z sytuacją na granicy. - Premier nigdy nie powiedział, "myliłem się, przepraszam żołnierzy, przepraszam Straż Graniczną" - dodał prezes PiS.Na koniec przemówienia do prezesa zwróciła się dziennikarka, dopytując o depeszę w PAP, zawierającą nieprawidłowe informacje na temat mobilizacji. Jarosław Kaczyński odpowiedział, że "mamy już do czynienia z elementami bardzo zaawansowanymi.

- To jest zaplanowane. Polska ma być mała i słaba, tak jak planowali Niemcy jeszcze przed I wojną światową - skwitował na zakończenie konferencji Jarosław Kaczyński.

CYBERATAK NA PAP

W piątek serwisie PAP ukazała się fałszywa depesza pod tytułem: "Premier RP Donald Tusk: 1 lipca 2024 r. zacznie się w Polsce częściowa mobilizacja". Źródłem tego tekstu nie była Polska Agencja Prasowa. Sprawę wyjaśnia już ABW i KPRM, głos w tej sprawie zabrał także m. in. premier Donald Tusk.

🔴 Oświadczenie prasowe Prezesa PiS J. Kaczyński https://t.co/Zqv2hAUq4n— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) May 31, 2024

