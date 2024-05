i Autor: Canva Pro

PILNE!

Fałszywa depesza w PAP o mobilizacji wojskowej w Polsce. Jest natychmiastowa reakcja KPRM

jot 16:02

O godzinie 14:00 pojawiła się w serwisie PAP (Polskiej Agencji Prasowej) depesza mówiąca o rzekomej mobilizacji wojskowej w Polsce. W depeszy powołano się na rzekomą decyzję premiera Donalda Tuska. Depesza została anulowana, następnie znów pojawiała się w serwisie i znów została anulowana. To fałszywa informacja. Do sprawy odniósł się już szef KPRM Jan Grabiec oraz rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Podkreślono, że informacja jest nieprawdziwa, a do czynienia mamy z z prawdopodobnie rosyjskim cyberatakiem.