Nowa posłanka Konfederacji

Sensacja wyborcza. Żona Bosaka wchodzi do Sejmu. Pokonała Korwin-Mikkego!

mav | abr 11:48

Konfederacja nie odniosła wielkiego sukcesu w wyborach do parlamentu. Niemniej dojdzie do wymiany posłów tego ugrupowania. Nie ma pewności, czy Janusz Korwin-Mikke utrzyma mandat posła. Jest za to prawie pewne, że posłanką zostanie żona Krzysztofa Bosaka, Karina. Startowała w wyborach z drugiej pozycji na liście, a zdobyła więcej głosów od Korwin-Mikkego!