W najnowszym sondażu, przeprowadzonym na zlecenie Wirtualnej Polski, aż dwie partie mają niemal taki sam wynik. W sondażu zadano pytanie: Na które z ugrupowań zagłosowałaby Pani/zagłosowałby Pan w wyborach do sejmików województw podczas wyborów samorządowych? Jak pokazuje sondaż, który został wykonany na niecały miesiąc przed wyborami samorządowymi, Prawo i Sprawiedliwości oraz Koalicja Obywatelska cieszą się niemal identycznym poparciem, bo PiS uzyskało w sondażu 29 proc. głosów, a KO 28 proc. Podium zamyka zaś Trzecia Droga z wynikiem 13,5 proc. głosów. Dalsze pozycje zajęły: Konfederacja z wynikiem 8,6 proc., Lewica 7,6 proc. Inne ugrupowanie wskazało 4,9 proc. badanych, a 8,4 proc. zadeklarowało, że nie wie lub trudno im powiedzieć, na kogo by zagłosowali.

Co to oznacza, i czy któraś z formacji może się cieszyć takimi wynikami? W rozmowie z WP.pl prof. Rafał Chwedoruk ocenił, że nie jest to nic nowego: - To oznacza, że będziemy mieli sytuację podobną do wyborów europejskich, nie ostatnich, tylko jeszcze wcześniejszych, kiedy dwie główne partie szły w łeb i dystans między nimi był niewielki. Samo dosięgnięcie PiS-u, chociaż ono się dokonało poprzez spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości, jest pewnym sukcesem Koalicji Obywatelskiej - przyznał ekspert. I jak dodaje, że widoczny spadek poparcia dla PiS pokazuje, że w tym przypadku zostają wyborcy najwierniejsi z wiernych. Zdaniem profesora wiąże się to też z tym, że na niższych szczeblach samorządu kandydaci popierani przez PiS nie startują z PiS.

