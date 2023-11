Seniorzy są cyfrowo wykluczeni, ale to się zmieni. Teraz ma kto zadbać o ich edukację

Co dalej z aborcją? Przewodniczący PSL zabrał głos, nie ma wątpliwości

Większość z nas ma trudności z nadążeniem za rozwojem technologii, a najtrudniej jest osobom najstarszym. Okazuje się, że Polska ma w ogóle jeden z najniższych wskaźników cyfryzacji społeczeństwa w grupie wiekowej 45 plus w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. – Najnowsze badania Eurostatu (z 2021 r.) przeprowadzone na grupie osób w wieku 65- 74 pokazują, że 5,54 proc. osób w 27 krajach UE nie posiada żadnych umiejętności cyfrowych, a w Polsce wynik ten jest prawie dwukrotnie wyższy i wynosi 10,52 proc. – informuje dr Marlena Kondrat z Uniwersytetu Warszawskiego, która przedstawiła podczas spotkania w Warszawie prezentację badawczą „Potrzeby pokoleniowe, a sposób korzystania z nowych technologii”.

A ilu seniorów potrafi obsłużyć komputer? Według Eurostatu tylko 16,32 proc. osób w UE w wieku 65- 74 ma takie umiejętności, a wynik ten dla Polski wynosi zaledwie 6,18 proc.

Jest wiele instytucji, firm, stowarzyszeń i fundacji, które starają się zapobiegać wykluczeniu cyfrowemu Polaków, a żeby ich działania były skuteczny, powstała Koalicja Cyfrowi Seniorzy. Aktualnie przystąpiły do niej już 24 organizacje. Główny cel koalicji? Do 2030 r. co najmniej 70 proc. seniorów w Polsce będzie korzystało z internetu i usług cyfrowych, a 70 proc. firm oferujących usługi i produkty cyfrowe będzie miało dopasowaną dla nich ofertę i komunikację.

Jedną z metod osiągnięcia zakładanego celu jest stworzenie największej w Polsce platformy edukacyjnej dla osób starszych, która umożliwi im zdobywanie wiedzy i rozwijanie umiejętności niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w cyfrowym świecie. Manifest Koalicji podkreśla, że „Wiek jest jedynie liczbą, nie stanem umysłu”, a „Seniorzy to my, tylko chwilę później”.

Ochrona seniorów przed oszustami

– Celem działań Koalicji jest nie tylko edukowanie, jak korzystać z technologii, ale też jak nie dać się oszukać w cyfrowym świecie, czyli zwiększenie wiedzy społeczeństwa z zakresu cyberbezpieczeństwa. Chcemy też uświadamiać seniorów, czym są fake newsy. Za ten obszar odpowiada Stowarzyszenie Demagog, najlepsza organizacja fact checkingowa – poinformował podczas inauguracyjnego spotkania Koalicji Cyfrowi Seniorzy, Piotr Mieczkowski, prezes Fundacji Digital Poland.

Podczas spotkania odbyła się krótką debata ekspercka, której uczestnicy opowiadali o wyzwaniach związanych z zapobieganiem wykluczeniu cyfrowemu. Stefan Kamiński, prezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji zwrócił uwagę na ważny aspekt problemu. – Osoby wykluczone cyfrowo tracą możliwość komunikacji, czyli przestają utrzymywać więzi społeczne. One przestają utrzymywać kontakt z rodziną, z młodszymi pokoleniami – mówi prezes Kamiński.

1 grudnia 2023 r. Koalicja Cyfrowi Seniorzy uruchomi stronę internetową cyfrowiseniorzy.pl, na której seniorzy znajdą porady oraz informacje o kursach dla nich organizowanych. Jednocześnie zostanie uruchomiona bezpłatna infolinia (608 201 000).

