i Autor: Shutterstock Emeryci

Renty i emerytury w 2024 roku

Seniorze, złap się za portfel. Nie będzie drugiej waloryzacji, a drożyzna dopiero nadciąga!

GUS podał dane o inflacji za marzec – wyniosła 2 proc. W kolejnych miesiącach ma być tylko na nieco wyższym poziomie. Oznacza to, że nie zostanie spełniona kluczowa obietnica Donalda Tuska (67 l.) – druga waloryzacja rent i emerytur we wrześniu. Tymczasem eksperci prognozują, że w drugiej połowie roku ceny mają wystrzelić, co z pewnością odczują najstarsi Polacy.