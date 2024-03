Seniorze! Sprawdź, ile zapłacisz za swoje leki od kwietnia

Lista refundacyjna kwiecień 2024

- To druga lista w tym roku, ale pierwsza tak bogata. Pobiliśmy rekord. Mamy 33 nowe terapie – oznajmiła minister zdrowia Izabela Leszczyna, prezentując kwietniową listę refundacyjną. Pacjenci zyskują dostęp do refundacji 7 terapii onkologicznych, 26 we wskazaniach nieonkologicznych, w tym 8 we wskazaniach dla chorób rzadkich (np. mukowiscydozy).

Jak co kwartał zmieni się też refundacja części leków. Zdrożeje 545 preparatów, a stanieje 539 pozycji. Droższy będzie m.in. lek przeciwzakrzepowy Fraxipirine (cena wzrośnie z 71,39 zł do 98,87 zł), a stanieje wiele lekarstw dla osób cierpiących na cukrzycę, w tym Lonamo (cena spadnie z 40,37 zł do 17,07 zł). Jak zmieniają się ceny innych, popularnych leków, można sprawdzić na slajdach w galerii powyżej.

Wielu seniorów ma leki za darmo

Przypominamy, że od 2023 r. Polacy w wieku 65 plus nie płacą za większość leków refundowanych. Na liście bezpłatnych preparatów dla seniorów od kwietnia znajdą się 3752 pozycje – nie przybyły na niej żadne nowe w stosunku do listy refundacyjnej obowiązującej od stycznia. ABR

