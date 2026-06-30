Seniorze! Od lipca więcej leków z refundacją. Zobacz, co się zmieni

Adam Brzozowski
Adam Brzozowski
2026-06-30 5:15

Od 1 lipca obowiązuje zaktualizowana lista leków refundowanych, która przynosi sporo zmian dla pacjentów. Łatwiej dostępne i przystępne cenowo staną się nowoczesne leki na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca (np. Ramizek Plus czy Ladinorm). Część leków zdrożeje, choć nieznacznie, a inne potanieją.

Ręka farmaceuty w białym fartuchu sięgająca po pudełko leku z aptecznej półki. Symbolizuje dostępność i zmiany w refundacji leków dla seniorów, o których przeczytasz więcej na naszym portalu.
Ręka aptekarza w białym fartuchu, z delikatnie pomalowanymi paznokciami, chwyta białe opakowanie leku z aptecznej półki. W tle widać wiele opakowań medykamentów, symbolizujących rosnące ceny leków. O zmianach dowiesz się na Super Biznes.
  • Od 1 lipca wchodzi w życie nowa lista refundacyjna, która wprowadza 177 nowych produktów (w tym 25 nowoczesnych terapii m.in. onkologicznych i kardiologicznych), podczas gdy 51 pozycji z niej znika.
  • Pacjenci zyskają tańszy dostęp do nowoczesnych, dwuskładnikowych leków na nadciśnienie i niewydolność serca z 30-procentową odpłatnością, a cena niektórych preparatów (np. na osteoporozę) spadnie nawet o ponad 303 zł.
  • Mimo wielu obniżek i ułatwień w dostępie do leczenia, dla 449 pozycji na liście dopłata z kieszeni pacjenta ulegnie podwyższeniu.

Lista refundacyjna - lipie 2026

Od 1 lipca wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która przynosi sporo dobrych wiadomości dla pacjentów. NFZ dopłaci do 25 zupełnie nowych terapii. Prawie połowa z nich, bo aż 10, to nowoczesne leki onkologiczne, m.in. na zaawansowanego raka jelita grubego, płuc czy wątroby. Pozostałe nowości pomogą chorym na rzadkie schorzenia, a także osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona czy uciążliwe zapalenia jelit.

Na liście refundacyjnej pojawią się m.in. nowoczesne, dwuskładnikowe leki na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca (np. Ramizek Plus czy Ladinorm). Będą one dostępne z 30-proc. odpłatnością pacjenta (dotąd trzeba było płacić pełną stawkę). Za opakowanie najdroższej wersji leku Ladinorm (10 mg + 10 mg) pacjent zapłaci w aptece 25,25 zł.

Mnożą się afery. Czy wyborcy KO pokażą partii czerwoną kartkę w wyborach?

Podwyżki i obniżki cen

Z listy refundacyjnej znika 51 dotychczasowych produktów, ale pojawi się na niej nowych 177. Dla 282 pozycji spadnie cena w aptece – w najlepszym przypadku o ponad 303 zł (o tyle stanieje Prolia na osteoporozę). Z drugiej strony, dla 449 pozycji dopłata z kieszeni chorego wzrośnie. Zdrożeje np. Runaplax (lek przeciwzakrzepowy), którego cena skoczy z 90 z do 124, 5 zł.

Kluczowe nowości w onkologii i chorobach rzadkichWśród 10 wspomnianych terapii przeciwnowotworowych pacjenci zyskują dostęp do zaawansowanej immunoterapii. W leczeniu raka jelita grubego pojawia się wyczekiwane skojarzenie leków Opdivo (niwolumab) i Yervoy (ipilimumab). Z kolei na raka wątroby oraz dróg żółciowych refundację zyskuje nowoczesny schemat Imfinzi (durwalumab) w połączeniu z Imjudo (tremelimumab). Nowe programy lekowe obejmują również przełomowe terapie w chorobach rzadkich i ultrarzadkich, takie jak giwinostat (stosowany w dystrofii mięśniowej Duchenne’a), mirdametynib (na nerwiakowłókniaki w neurofibromatozie typu 1) czy worasydenib wykorzystywany w neuroonkologii.

Dr Jędrzejewski po raz drugi w prokuraturze
Galeria zdjęć 17
MINISTER TUSKA POZWIE DZIENNIKARKĘ ZA ZADAWANIE PYTAŃ?!
Sonda
Czy leki powinny być bezłatne dla wszystkich?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

LEKI REFUNDOWANE