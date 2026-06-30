Seniorze! Od lipca więcej leków z refundacją. Zobacz, co się zmieni

Od 1 lipca wchodzi w życie nowa lista refundacyjna, która wprowadza 177 nowych produktów (w tym 25 nowoczesnych terapii m.in. onkologicznych i kardiologicznych), podczas gdy 51 pozycji z niej znika.

Pacjenci zyskają tańszy dostęp do nowoczesnych, dwuskładnikowych leków na nadciśnienie i niewydolność serca z 30-procentową odpłatnością, a cena niektórych preparatów (np. na osteoporozę) spadnie nawet o ponad 303 zł.

Mimo wielu obniżek i ułatwień w dostępie do leczenia, dla 449 pozycji na liście dopłata z kieszeni pacjenta ulegnie podwyższeniu.

Lista refundacyjna - lipie 2026

Od 1 lipca wchodzi w życie nowa lista leków refundowanych, która przynosi sporo dobrych wiadomości dla pacjentów. NFZ dopłaci do 25 zupełnie nowych terapii. Prawie połowa z nich, bo aż 10, to nowoczesne leki onkologiczne, m.in. na zaawansowanego raka jelita grubego, płuc czy wątroby. Pozostałe nowości pomogą chorym na rzadkie schorzenia, a także osobom cierpiącym na chorobę Parkinsona czy uciążliwe zapalenia jelit.

Na liście refundacyjnej pojawią się m.in. nowoczesne, dwuskładnikowe leki na nadciśnienie tętnicze i przewlekłą niewydolność serca (np. Ramizek Plus czy Ladinorm). Będą one dostępne z 30-proc. odpłatnością pacjenta (dotąd trzeba było płacić pełną stawkę). Za opakowanie najdroższej wersji leku Ladinorm (10 mg + 10 mg) pacjent zapłaci w aptece 25,25 zł.

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Podwyżki i obniżki cen

Z listy refundacyjnej znika 51 dotychczasowych produktów, ale pojawi się na niej nowych 177. Dla 282 pozycji spadnie cena w aptece – w najlepszym przypadku o ponad 303 zł (o tyle stanieje Prolia na osteoporozę). Z drugiej strony, dla 449 pozycji dopłata z kieszeni chorego wzrośnie. Zdrożeje np. Runaplax (lek przeciwzakrzepowy), którego cena skoczy z 90 z do 124, 5 zł.

Kluczowe nowości w onkologii i chorobach rzadkichWśród 10 wspomnianych terapii przeciwnowotworowych pacjenci zyskują dostęp do zaawansowanej immunoterapii. W leczeniu raka jelita grubego pojawia się wyczekiwane skojarzenie leków Opdivo (niwolumab) i Yervoy (ipilimumab). Z kolei na raka wątroby oraz dróg żółciowych refundację zyskuje nowoczesny schemat Imfinzi (durwalumab) w połączeniu z Imjudo (tremelimumab). Nowe programy lekowe obejmują również przełomowe terapie w chorobach rzadkich i ultrarzadkich, takie jak giwinostat (stosowany w dystrofii mięśniowej Duchenne’a), mirdametynib (na nerwiakowłókniaki w neurofibromatozie typu 1) czy worasydenib wykorzystywany w neuroonkologii.

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