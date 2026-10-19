Seniorze! Nadeszła pora na szczepienia. Zobacz, jak to zrobić

Więcej szczepień niż się wszyscy spodziewali

Tylko we wrześniu zarejestrowano ponad 700 tys. szczepień przeciwko grypie — poinformował Główny Inspektor Sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To dobra wiadomość, że rośnie świadomość Polaków o szczepieniach na uciążliwe i groźne infekcje. W niektórych aptekach w stolicy zaczęło jednak brakować preparatów na grypę i żeby kupić szczepionkę, trzeba odwiedzić nawet kilka punktów. A im szybciej o to zadbamy, tym lepiej.

W sezonie 2026/2027 preparaty na grypę (Vaxigrip, Influvac) kosztują ok. 53 zł, ale dorośli (18–64 lata) płacą po refundacji ok. 26,86 zł, a seniorzy mają je bezpłatnie na receptę. Dostępna jest też skuteczniejsza dla osób 60 plus wysokodawkowa Efluelda (82 zł po 50-proc. zniżce). Aby kupić szczepionkę, potrzebna jest recepta od lekarza lub farmaceuty, a zabieg wykonamy w przychodni bądź aptece. Z kolei szczepienia przeciw COVID‑19 (Spikevax XFG) są w pełni bezpłatne i nie wymagają skierowania — wystarczy zapisać się na termin. Pamiętajmy, by w dniu szczepienia być zdrowym (nie mieć infekcji).

Poseł proponuje zmianę obchodów Dnia Matki z 26 maja na inny termin. Ma konkretne argumenty

RSV i koklusz też są groźne

Specjaliści podkreślają, że w sezonie jesienno‑zimowym warto rozważyć również szczepienia przeciwko krztuścowi i wirusowi RSV, które mogą być szczególnie groźne dla osób starszych i przewlekle chorych. Coraz więcej lekarzy zwraca uwagę, że ochrona przed tymi infekcjami zmniejsza ryzyko powikłań oddechowych, które jesienią i zimą są wyjątkowo częste.

15