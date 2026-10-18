Spór o Trybunał ma szerszy wymiar. Kaczyński: Rządzi nami ponura banda

Spór o TK zaostrzył się po wejściu do gmachu nowych sędziów, w tym Macieja Berka, co wywołało protesty zwolenników PiS i ostre wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego.

Premier zapowiedział dalsze działania zmierzające do odsunięcia prezesa Święczkowskiego.

RPO Sylwia Gregorczyk‑Abram oceniła, że obecna sytuacja w TK zagraża ochronie praw obywateli i blokuje rozpoznawanie ważnych spraw.

PiS nie chce oddać Trybunału

Spór nasilił się po wejściu do gmachu TK sędziów wybranych przez Sejm, m.in. Macieja Berka (54 l.). Przeciwnicy rządu wdali się w przepychanki z policją przed siedzibą Trybunału. W sobotę odbyła się manifestacja z udziałem polityków PiS oraz szefa gabinetu prezydenta Pawła Szefernakera. – Rządzi jakaś ponura banda, ponury gang – ocenił Jarosław Kaczyński na proteście, podkreślając, że TK i NBP to ostatnie „bastiony niepodległości”. – My musimy zabezpieczyć Polskę raz na zawsze przed takimi zagrożeniami – dodał lider PiS.

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Szef rządu nie zamierza rezygnować z przejęcia TK. – Nie ukrywam, że kluczowe jest wysadzenie z siodła nielegalnie funkcjonującego przewodniczącego Święczkowskiego – oświadczył premier.

"Obywatele zostali bez ochrony"

Rzeczniczka Praw Obywatelskich Sylwia Gregorczyk-Abram (44 l.) oceniła sytuację wokół TK jako groźną i niekorzystną dla obywateli, którzy „zostali pozbawieni podstawowej ochrony swoich praw”. – TK rozpoznaje bardzo mało spraw, a te dotyczące codziennych trosk, takich jak świadczenia, emerytury czy podatki, tkwią w „zamrażarce Trybunału” – powiedziała Gregorczyk-Abram w TVP Info.

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