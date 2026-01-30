Senator z Alaski zwróciła się do Polaków. Te słowa nie przejdą bez echa

Senator Murkowski podkreśliła, że Arktyka, niegdyś postrzegana jako odległy i odizolowany obszar współpracy, stała się dziś areną intensywnych napięć politycznych. Ta dramatyczna zmiana jest powodem do niepokoju nie tylko dla niej, ale i dla wielu sojuszników. - Zmiana, która nastąpiła w tak dramatyczny sposób, jest niepokojąca dla mnie, ale też z pewnością dla wielu naszych sojuszników. A to nie dlatego, że Arktyka przestała być ważna, lecz ze względu na kwestię przewidywalności i wiarygodności partnerów. Mam nadzieję, że to tymczasowe – zaznaczyła.

Polska wzorem dla NATO? Amerykańska senator chwali Polskę

W swojej wypowiedzi senator Lisa Murkowski nie szczędziła pochwał pod adresem Polski, nazywając nasz kraj „jednym z najskuteczniejszych i najważniejszych członków sojuszu NATO”. Polityczka z Alaski zwróciła uwagę na „zaangażowanie w wydatki na obronność, przewyższające nawet najwyższe standardy” oraz „szybką modernizację sił zbrojnych”, co uznała za wzór dla całego kontynentu. - I mam nadzieję, że reszta Europy pójdzie w ślady Polski – dodała.

Murkowski podkreśliła również, że Stany Zjednoczone „są dumne z tego, że dowodzą NATO-wską wzmocnioną, wysuniętą obecnością w Polsce”, a wspólna służba amerykańskich i polskich żołnierzy jest świadectwem „bardzo silnej i nierozerwalnej więzi”. - Przywództwo Polski jest filarem Wschodniej Flanki. Ta stabilność pozwala nam na projekcję siły dalej na północ – oświadczyła republikańska senator, wskazując na strategiczne znaczenie Polski w kontekście obrony wschodnich granic NATO.

Przesmyk Suwalski i Przesmyk GIUK

Senator Murkowski zwróciła uwagę na zaskakujące, ale strategicznie ważne połączenie między Przesmykiem Suwalskim a Przesmykiem GIUK (pomiędzy Grenlandią, Islandią i Wielką Brytanią). - Może się wydawać, że Przesmyk Suwalski i Przesmyk GIUK dzieli duża odległość, ale myślę, że z punktu widzenia współczesnej strategii są one nierozerwalnie połączone – oceniła. - Arktyka jest bramą do północnego Atlantyku i jeśli Arktyka stanie się przedmiotem sporu lub kontroli ze strony naszych przeciwników, bezpieczeństwo w regionie Bałtyku zostanie natychmiast zagrożone. Nie możemy zabezpieczyć Morza Bałtyckiego, jeśli stracimy z oczu to, co dzieje się za kołem podbiegunowym – ostrzegła Murkowski. Rosja, przez ostatnią dekadę, intensywnie militaryzowała swoją Flotę Północną, reaktywując bazy z czasów sowieckich. Senator podkreśliła, że te działania nie mają wyłącznie charakteru obronnego, ale „mają one na celu projekcję siły na północnym Atlantyku i zburzenie mostu między Ameryką Północną a Europą”.

Amerykańskie interesy arktyczne są bezpośrednio związane ze stabilnością w Europie. - Musimy zwiększyć naszą obecność w Arktyce, nie po to, by prowokować, lecz by zapobiec próżni – dodała senator. - Moi polscy przyjaciele, wiedzcie, że wasze bezpieczeństwo jest naszym bezpieczeństwem - oznajmiła stanowczo. Do europejskich partnerów zaś skierowała apel o inwestowanie w zdolności obronne w Arktyce. - Gwarantując bezpieczeństwo Arktyce, zabezpieczamy Północny Atlantyk. A zabezpieczając Północny Atlantyk, możemy zapewnić, że serce Europy pozostanie wolne, w całości i w stanie pokoju – podsumowała senator, podkreślając przy tym, że bezpieczeństwo Polski jest integralną częścią globalnego bezpieczeństwa.