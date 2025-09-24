Senator Piotr Woźniak dołączył do KO. „Wszystkie ręce na pokład”

Weronika Fakhriddinova
żródło PAP
2025-09-24 15:01

Senator Piotr Woźniak dołączył do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej. Decyzja oznacza wzmocnienie zaplecza rządu Donalda Tuska i sygnał jedności w obozie rządzącym po wcześniejszych sporach, które kosztowały go miejsce w Lewicy.

Senator Piotr Woźniak

i

Autor: Kancelaria Senatu RP/ Materiały prasowe
  • Senator Piotr Woźniak dołączył do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej
  • Wcześniej był senatorem niezrzeszonym, a wcześniej członkiem klubu Lewicy
  • Został wykluczony z Lewicy za złamanie dyscypliny w głosowaniu nad składką zdrowotną
  • Szef klubu KO Zbigniew Konwiński potwierdził, że klub przyjął uchwałę o jego wstąpieniu
  • Dołączenie Woźniaka ma wzmocnić rząd Donalda Tuska i większość KO w Senacie

Oficjalne potwierdzenie

Szef klubu KO Zbigniew Konwiński poinformował, że klub podjął uchwałę o przyjęciu Woźniaka. – Pan Piotr Woźniak, który od paru miesięcy był senatorem niezrzeszonym, postanowił wstąpić do klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej – mówił polityk.

„Wszystkie ręce na pokład”

Sam senator Woźniak wyjaśnił swoją decyzję, odwołując się do oczekiwań wyborców z października 2023 roku. – Oni oczekiwali od nas jedności i przewidywalnego rządu. To jest pora na powiedzenie: wszystkie ręce na pokład, by wzmocnić rząd Donalda Tuska jeszcze mocniej, żeby wzmocnić klub Koalicji Obywatelskiej – podkreślił.

Polityczna przeszłość

Do kwietnia tego roku Woźniak był związany z klubem Lewicy. Został z niego jednak wykluczony po głośnym sporze dotyczącym głosowania nad składką zdrowotną dla przedsiębiorców. Wtedy złamał dyscyplinę klubową.

Sam polityk w środę przypomniał, że była to sytuacja bez precedensu. – Po raz pierwszy w historii polskiego parlamentaryzmu doszło do tego, że parlamentarzysta koalicji rządzącej został wykluczony za głosowanie zgodne z linią rządu – zaznaczył.

Wzmocnienie rządu Tuska

Wejście Piotra Woźniaka do KO to nie tylko powrót do jedności po trudnym okresie, ale i sygnał, że Koalicja Obywatelska stara się poszerzać swoje wpływy w Senacie. W obliczu wyzwań związanych z kryzysem gospodarczym i bezpieczeństwem międzynarodowym, każda dodatkowa para rąk w głosowaniach ma znaczenie dla stabilności większości parlamentarnej.

Koalicja Obywatelska
17 zdjęć
2025_09_24_Express Biedrzyckiej Konarski
Sonda
Czy dołączenie senatora Piotra Woźniaka do klubu Koalicji Obywatelskiej wzmocni rząd Donalda Tuska?
