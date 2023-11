Prof. Rychard: Dajmy czas Hołowni się nacieszyć, zasłużył na to

Wypadek senatora

Do wypadku, w w którym brał udział polski senator doszło w piątkowy poranek [24.11.2023] na drodze wojewódzkiej nr 214. Samochód osobowy Toyota Auris dachował. Auto osobowe dachowało i zatrzymało się w rowie. Z powodu uszkodzeń samochodu pasażerowie nie byli w stanie wydostać się z wnętrza pojazdu. Strażacy musieli rozcinać auto z pomocą nożyc hydraulicznych. Dopiero dzięki temu udało się wyciągnąć trzy osoby, które podróżowały samochodem. Okazało się, że za kierownicą siedział polityk, senator Platformy Obywatelskiej Kazimierz Kleina (65 l.). Choć zdarzenie drogowe wyglądało przerażająco, to okazało się, że nikt nie został poważnie ranny. Do wypadku mogły przyczynić się warunki atmosferyczne. W piątek o poranku w wielu miejscach w Polsce padał marznący deszcz. Przy takiej pogodzie o kolizję czy wypadek bardzo łatwo. Wiadomo, że kierujący pojazdem senator był trzeźwy, a auto najprawdopodobniej wpadło w poślizg.

