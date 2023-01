Senator Borowski zabrał głos na temat przywilejów katolików. Religia w szkołach zagrożona?

Marek Borowski zapytany o katolików. Nie wahał się odpowiedzieć

Podczas pierwszego Campusu Polska Sławomir Nitras rzucił ostre słowa pod adresem katolików (padło hasło o "opiłowaniu katolików"). Jego wypowiedź ciągnie się za nim do tej pory, a teraz stała się podstawą do zadania pytania przez małopolską kurator, Barbarę Nowak, które zostało skierowane do posła Koalicji Obywatelskiej, Nitrasa na Twiterze, a brzmiało: - Czy do urn wyborczych będzie Pan dopuszczał katolików przed czy po opiłowaniu? Czy mamy się przygotować na standardy "szanujących prawo" jak Pan podczas puczu w Sejmie? - to pytanie od Nowak zacytowała Borowskiemu na antenie radia Zet, Beata Lubecka. Borowski jasno i konkretnie wskazał, jak jego zdaniem powinny wyglądać sprawy katolików w świetle państwa.

- Ja uważam, że przywilejów [katolików - odnośnie słów Nitrasa – przy. red.] jest za dużo i trzeba je zmniejszyć. (..) Oczywiście, jeżeli użyje się sformułowania, które może być różnie interpretowane „opiłowywanie katolików”, to ryzykuje się, że to zaczyna być interpretowanie zupełnie inaczej, czyli jakieś dyskryminowanie katolików, które w ogóle nie może mieć miejsca, co jest jasne - podkreślił najpierw polityk.

Senator KO o religii w szkołach. Wskazał, kto ma za to płacić

Po czym senator KO wskazał, że jego zdaniem o pierwsze fundusz kościelny powinien zostać ograniczony, ponieważ "tam są różne wydatki z tego fundusz, a niektórych trzeba zrezygnować". Zapytany o przykłady Borowski wskazał na sprawę nauczania religii w szkołach:

- Poważniejsza rzez to nie kwestia naucza religii w szkole. Jeśli rodzice chcą, żeby to się w szkołach odbywało, to niech się odbywa, natomiast chodzi o kwestię płacenia za to z funduszów, z budżetu państwa. Niech płaci za to Kościół? Oczywiście, to jest misja kościoła. Jak nauka się odbywała w salkach katechetycznych, to nikt księżom nie płacił. Odbywało się? Obywało. Jeszcze raz mówię: możliwe jest? Ale nie o to chodzi, pytam, ale zaraz: czy to możliwe by w salach katechetycznych, by odbywała się katecheza. To są miliardowe oszczędności dla budżetu państwa. Nie o to chodzi, by gdzieś je przerzucić, nie wiadomo na co wydać, niech zostaną w edukacji tam jest wiele możliwości wydania tych pieniędzy.

