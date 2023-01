Senat. Komisje zajmą się nowelą o Sądzie Najwyższym

Senackie komisje o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym

Posiedzenie połączonych senackich komisji praw człowieka, praworządności i petycji oraz ustawodawczej odbędzie się w poniedziałek 30 stycznia, o godz. 11. Senatorowie zajmą się przyjętą przez Sejm nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym. Plenarna praca nad tą ustawą to jedyne zagadnienie, jakiemu poświęcone będzie posiedzenie Senatu we wtorek 31 stycznia 2023 roku.

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym 13 stycznia. Według jej autorów, posłów PiS, ustawa ta ma wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy. Zgodnie z nowelizacją sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów miałby rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie, jak obecnie, Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. NSA ma przejąć także m.in. kompetencje do rozstrzygania tzw. spraw immunitetowych sędziów wszystkich sądów. Nowela przewiduje też zasadnicze zmiany dotyczące tzw. testu niezawisłości i bezstronności sędziego, którymi też miałby częściowo zajmować się NSA.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki o nowelizacji ustawy o SN i poprawkach

Marszałek Grodzki w rozmowie z dziennikarzami w Senacie poinformował w piątek, że do nowelizacji składane będą poprawki. - W dużej mierze one będą podobne do tych, które były (zgłoszone przez opozycję - PAP) w Sejmie - przywracające konstytucyjność tego aktu prawnego, bo o to tak naprawdę chodzi, żeby w momencie, kiedy ustawę podpisze pan prezydent i kiedy pójdzie do Brukseli, ona będzie podlegała ocenie Komisji Europejskiej i chcemy, żeby ta ocena była dobra, żeby nie było z nią kłopotów i temu będą służyć te poprawki - powiedział.

Pytany, czy według tych poprawek sprawy dyscyplinarne miałyby pozostać w Sądzie Najwyższym, Grodzki odpowiedział, że w Izbie Karnej Sądu Najwyższego. "Poprawka będzie mówiła o zniesieniu Izby Odpowiedzialności Zawodowej" - mówił.

A. SZŁAPKA: CHCEMY PRACOWAĆ NAD USTAWĄ, KTÓRA ODBLOKUJE KPO Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Eksperci o przepisach

Na stronach senackich opublikowano również ekspertyzę opracowaną przez zespół doradców przy marszałku Senatu, w tym prof. Mariusza Bidzińskiego oraz prof. Marka Chmaja. W konkluzjach eksperci ocenili, że przekazania praw dyscyplinarnych oraz spraw z zakresu badania wymogów niezawisłości i bezstronności sędziego do NSA jest sprzeczne z konstytucją, a rozwiązaniem tego problemu mogłoby być przekazanie tych kompetencji do "innej, prawidłowo ukształtowanej" izby Sądu Najwyższego.

W czwartek rzecznik rządu Piotr Müller zaznaczył, że zakłada odrzucenie senackich poprawek do noweli ustawy o SN, bo "Solidarna Polska deklarowała, że nie poprze poprawek, które będą ten projekt zmieniały w zły sposób". Ocenił, że jest przekonany co do tego, że poprawki Senatu "raczej będą pewnego rodzaju realizacją lobby niektórych sędziów, którzy stali się de facto politykami". Minister w KPRM Michał Wójcik z Solidarnej Polski stwierdził natomiast w środę, że "opozycja niczego lepszego niż to, co wyszło z Sejmu nie wymyśli". "Jesteśmy konsekwentni i będziemy przeciw" - powiedział odnosząc się do ewentualnych senackich poprawek.

Posiedzenie plenarne Senatu, na którym nowelizacja ustawy o SN - jak wynika z aktualnego porządku posiedzenia na stronie Izby - jest jedynym punktem obrad, wyznaczono na wtorek 31 stycznia, na godz. 15.