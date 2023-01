Przez 21 miesięcy blokowaliście pieniądze dla Polski, przez 21 miesięcy doprowadziliście do tego, że wiele polskich firm upadło, że samorządy wiążą ledwo koniec z końcem, mamy szalejącą inflację, spadek wartości złotego. (...) A wy? Wy ciągle w tym waszym komforcie gabinetów rozmawiacie o stołkach, rozmawiacie o tym, jak utrzymać się przy władzy. Ale kiedy brakuje wam tych pieniędzy, przychodzicie z prośbą do opozycji, bo wiecie doskonale, że w przeciwieństwie do was opozycja jest odpowiedzialna.