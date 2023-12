Sejmowe show Szymona Hołowni. "Prezentuje amerykański styl"

Kto by się spodziewał?

O co chodzi?

Zapraszamy do oglądania

W kampanii wyborczej nikt nie miał wątpliwości, że postacią numer jeden w ówczesnej opozycji był Donald Tusk (66 l.). Kiedy teraz lider Platformy konstruuje w cieni swój nowy gabinet, pełnym blaskiem zajaśniała gwiazda marszałka Sejmu. Obrady izby prowadzone przez Szymona Hołownię biją w internecie rekordy oglądalności. - Imponuje młodemu pokoleniu stylem prowadzenia obrad, ripostami. Widać wielkie telewizyjne doświadczenie – mówi Marek Sawicki (65 l.) z PSL. W samych superlatywach o liderze Polski 2050 wypowiada się też prof. Wiesław Godzic. - To amerykański styl. Żona jest pilotką, a poznał ją kręcąc materiał telewizyjny. Taki piękny „amerykanizm” – mówi medioznawca. Jednak dr Sergiusz Trzeciak ma dla marszałka przestrogę. - Jest cienka granica pomiędzy byciem fajnym i zabawnym, a byciem śmiesznym. Szymon Hołownia powinien zatem uważać, żeby za bardzo nie skrócić dystansu. - twierdzi ekspert od politycznego wizerunku. Jeszcze dalej idzie Marek Jakubiak (64 l.) z Kukiz ‘15, przewidując, że marszałek spadnie z politycznego szczytu. - Będzie bolało. Ta popularność to słomiany ogień, a on szybko się spala – przewiduje Jakubiak. Nie zgadza się z nim Wiesław Godzic, który twierdzi, że strategia Szymona Hołowni obliczona jest na wybory prezydenckie w 2025 roku i jego zdaniem marszałek Sejmu będzie miał duże szanse w walce o najważniejsze stanowisko w państwie.