Sejm zdecyduje ws. immunitetu Michała Wosia. Znamy termin

TO DAJE DO MYŚLENIA

Posłowie na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu mają wysłuchać projektów kilku ustaw, zapoznają się również z kilkoma sprawozdaniami. Na tym jednak nie koniec zadań parlamentu - jak zapowiedział marszałek Szymon Hołownia, parlament zajmie się także wnioskiem o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi. Najpierw jednak głos w tej sprawie musi zabrać komisja regulaminowa. Kłopoty może mieć również inny polityk Suwerennej Polski - Marcin Romanowski. Prokuratura zamierza mu postawić jedenaście zarzutów, jest już wniosek o jego tymczasowe aresztowanie. Decyzję w tej sprawie Sejm ma podjąć na posiedzeniu, które jest zaplanowane w lipcu. - Nawet jeśli komisja zdążyłaby się z tym szybko uporać, to nie zdąży wybiec ten termin - ja go skróciłem - na zapoznanie się Romanowskiego z wnioskiem. Dlatego będzie on głosowany na następnym Sejmie - mówił Szymon Hołownia we wtorek 25 czerwca podczas rozmowy z dziennikarzami. Posłowie zajmą się również wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności posła i posłanki, oboje mieliby odpowiadać za wykroczenie.

Środowe posiedzenie Sejmu ma się rozpocząć o godzinie 10. W pierwszej kolejności posłowie wysłuchają ślubowania poselskiego.

Dr hab..Tomasz Słomka: Marszałek Hołownia zmienił reguły w trakcie gry